Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталя через пристрасть до алкоголю

Обвинувачений неодноразово лікувався у стаціонарах психоневрологічного диспансеру, а під час служби виконував свої обов’язки задовільно

«Зі слів обвинуваченого у суді, він не бажав проходити медичне обстеження саме у наркодиспансері, оскільки не вважав себе залежним»

Мобілізований Дмитро В. отримав п'ять років позбавлення волі за дезертирство. Він неодноразово з’являвся на службі у стані алкогольного сп’яніння або не з’являвся з тієї ж причини. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Так, мобілізований Дмитро В. спочатку працював санітаром у військовому шпиталі, потім був переведений до міської лікарні №5 у Запоріжжі, на базі якої розташовувався шпиталь.

Позаштатний начальник передових хірургічних груп Запорізького військового госпіталю розповів на суді, що обвинувачений міг неодноразово з’явитися на службу у стані алкогольного сп’яніння або не з’явитися на службі з тієї ж причини. У травні 2024 керівництво вирішило перевірити придатність обвинуваченого до військової служби, направивши його на ВЛК до Дніпра. Однак чоловік відмовився проходити медкомісію і заявив, що не хоче повертатися на службу.

Зі слів обвинуваченого у суді, він не бажав проходити медичне обстеження саме у наркодиспансері, оскільки не вважав себе залежним, тому вирішив повернутися додому, в Запоріжжя. Там проводив час на власний розсуд – місяць вживав спиртне, допоки його не затримали поліцейські та не доставили до СІЗО.

Інший свідок зазначив, що обвинувачений неодноразово лікувався у стаціонарах психоневрологічного диспансеру, а під час служби виконував свої обов’язки задовільно. Керівництво військової частини дійсно запропонувало пройти військовому стаціонарне ВЛК, щоб визначити придатність до служби та виключити Дмитра В. з військового обліку, від чого останній категорично відмовлявся.

У підсумку Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив вердикт: п’ять років позбавлення волі за дезертирство. Вирок ще не набрав чинності, обвинувачений може його оскаржити.

Нагадаємо, ресурс «Опендатабот» оприлюднив дослідження: за 10 місяців цього року правоохоронці відкрили 19922 кримінальних провадження за дезертирство. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Крім цього, через самовільне залишення частини (СЗЧ) цьогоріч відкрито 41 950 кримінальних проваджень – вдвічі більше, аніж через дезертирство. Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ ефективніше: підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.

Поняття «самовільне залишення частини» і «дезертирство» дуже близькі. У Кримінальному кодексі вони також стоять поряд. Зокрема, стаття 407 «Самовільне залишення військової частини або місця служби» передбачає покарання (в умовах воєнного стану) – від п’яти до 10 років позбавлення волі. Стаття 408 «Дезертирство» більш суворіша – від п’яти до 12 років тюрми.

До слова, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.

Як стало відомо згодом, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.