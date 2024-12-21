Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО

Україна має гіршу, ніж у НАТО зброю, однак випереджає Альянс у доктрині її використання

Спецпризначенці, які виконували роль диверсійно-розвідувальної групи, здолали умовного противника за три дні

Бійці українських Сил спеціальних операцій зірвали навчання НАТО. Трапилася подія 2019 року в Німеччині. Як це було, у інтерв'ю на каналі «Віддушівдушу» розповів Герой України, майор Євгеній Громадський із позивним Гром. За його словами, навчання мали тривати місяць, та наші спецпризначенці, які виконували роль диверсійно-розвідувальної групи, здолали умовного противника за три дні.

«Пацани за три дні тупо розвалили там армію і зірвали навчання. Вони

зайшли в центр бази НАТО, вкрали генерала і влаштували салют», – розповів Євгеній Громадський.

Гром каже, така ситуація трапилася тому, що Україна має гіршу, ніж у НАТО зброю, однак випереджає Альянс у доктрині її використання. Так що коли під час навчань бійці Сил спеціальних операцій отримали техніку, як у НАТО, то швидко зуміли «розмотати» противника.

Офіцер 13 бригади НГУ «Хартія» Євгеній Гром Громадський – військовий, який розпочав свій шлях у війні проти Росії у 2022 році на Харківщині, бувши курсантом Національної академії національної гвардії України. У березні 2022-го Гром командував взводом військ, які стримували російську колону на окружній дорозі Харкова. Тоді українським військовослужбовцям вдалося захистити місто. Євгеній – син полковника Олега Громадського, який теж воював на Харківщині, але загинув у бою проти росіян у березні 2022-го. Гром» продовжив справу батька та воював на різних ділянках фронту в складі 92-ї окремої механізованої бригади на посаді командира роти. За ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині, він був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена «Золота зірка». Він мав тоді 21 рік, тож став наймолодшим Героєм в історії України.

Раніше оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Також спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач».

Крім того, розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки.