Генерал Кирилов. Страчений посеред Москви

Зранку у російський столиці загинув не лише автор смішних «бойових комарів»…

Близько шостої ранку 17 грудня на Ризькому проспекті у Москві біля під’їзду одного з житлових будинків прогримів вибух. Згодом стало відомо: на місці вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Його помічник-водій Ілля Полікарпов також загинув. За даними слідства, вибуховий пристрій, еквівалентний 200 грамам тротилу, було закладено у самокат, який стояв біля під’їзду. Примітно, що напередодні, 16 грудня СБУ заочно оголосила підозру російському генералові, обвинувативши його у «масовому застосуванні забороненої хімічної зброї на східному і південному фронтах України». Кирилов став 14-м знищеним генералом армії держави-агресора і першим генералом, якого вбито не на фронті, а глибоко в тилу.

«Главком» розбирався, хто такий Ігор Кирилов і чому його ліквідація – законна мета України.

Чим «прославився» Ігор Кирилов

Кирилов народився у Костромі, на момент загибелі йому було 54 роки. Він закінчив Костромське вище військове командне училище хімічного захисту, Військову академію радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту імені Тимошенка. З 1991-го по 1995-й служив на посаді командира взводу в Західній групі військ у Німеччині та Московському військовому окрузі. З 1995-го по 2009-й пройшов шлях від командира роти до командира окремої бригади РХБ захисту. З 2009 р. проходив службу на різних посадах в Управлінні начальника військ РХБ захисту Збройних сил РФ, згодом очолив Військову академію РХБ.

За секунду до вибуху. Камера, встановлена в одному з автомобілів зафіксувала двох людей, які вийшли з під’їзду перед детонацією вибухівки cкріншот з відео

З початку повномасштабної війни Кирилов відзначився чималою кількістю бездоказових обвинувачень на адресу України. Як писав «Главком», саме він стверджував, що в Україні розташовано біолабораторії Пентагону, які нібито працюють над проєктами зі створення біологічної зброї. За словами Кирилова генерала, ця зброя начебто мала застосовуватися на території Росії, а переносниками мали бути кажани і птахи. А також про те, що усе це робиться за участю США та країн-партнерів у НАТО у біологічних лабораторіях, які працюють на території України». Також він заявляв, що Київ розробляє і готовий використати «брудну бомбу». Жодних переконливих доказів численних обвинувачень надано не було. Проте, як стверджує СБУ, Кирилов особисто віддавав накази на використання проти українських військ хімічної зброї, в результаті чого постраждали тисячі українських військовослужбовців.

З'явилося відео підриву у Москві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника pic.twitter.com/PXBb6LzWNe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024 Відео підриву російського генерала Кирилова

Хімічні атаки росіян проти ЗСУ

Російські окупаційні війська з початку повномасштабного вторгнення вдаються до нападів з використанням хімічної зброї. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у листопаді 2024 року оприлюднила звіт, у якому підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій на Дніпропетровщині. Дослідження проводилися за запитом України, йдеться у звіті ОЗХЗ, оприлюдненого 18 листопада. Наприклад, один з інцидентів стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка в Дніпропетровській області. Експерти ОЗХЗ зафіксували факт застосування речовини CS, опитали свідків та зібрали зразки з місця події, зокрема із траншей. Незалежний аналіз кількох лабораторій ОЗХЗ підтвердив, що у відібраних зразках ґрунту та фрагментах снаряда виявлено 2-хлорбензиліденемалононітрил (CS), відомий як сльозогінний газ. Це перший задокументований на міжнародному рівні випадок офіційного підтвердження використання хімічної зброї в районах України, де тривають бойові дії. За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було зафіксовано понад 4,8 тис. випадків застосування державою-агресором спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами в бойових діях проти України. Повідомляється, що найчастіше окупанти використовують хімічні боєприпаси у вигляді скидів з FPV-дронів, аби змусити військових покинути окопи і наразити на прямий вогонь. Внаслідок уражень шкіри і дихальних шляхів з початку великої війни до медзакладів потрапили понад 2 тис. українських військовослужбовців.

Хто стоїть за вбивством російського генерала

Співробітник української розвідки, який безпосередньо обізнаний про вибух у Москві, заявив у коментарі «Главкому», що за вбивством Кирилова та його помічника стоїть СБУ. «Кирилов був військовим злочинцем і цілком законною мішенню», – сказав високопосадовець СБУ. Офіційно українська спецслужба станом на вечір 17 грудня ніяк не прокоментувала ранкові події у Москві. Між тим, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у ранковому ефірі незалежного російського YouTube каналу Breakfast Show, що Україна не використовує «методи терористичних форматів». За його словами, до вбивства Кирилова призвели «внутрішні накопичені конфлікти».

Напередодні Україна висунула підозру Кирилову з обвинуваченнями за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожувало до 12 років позбавлення волі в Україні. Однак справжнього вироку довелося чекати лише 20 годин. Про це у соцмережі X написав оглядач німецього видання Bild Юліян Рьопке, який детально висвітлює хід російсько-української війни.

Оглядач газети Bild Юліан Рьопке звернув увагу, що між висуненням підозри Ігорю Кирилову і його загибелллю минуло лише 20 годин

Російські пропагандисти відреагували на допис німецького оглядача. Так, Володимир Соловйов заявив, що своїм повідомленням Рьопке опосередковано підтвердив причетність ЗСУ до усунення Кирилова. Однак сам німецький оглядач це спростував. У коментарі до допису він написав: «Я навіть не сказав, що це зробила Україна. Але це мало би сенс».

Російський пропагандист Володимир Соловйов обурився заявам Юліана Рьопке

Усі коментатори схиляються до висновку про свідоме усунення генерала. Однак поява нових деталей породжує ще більше запитань. Зокрема, губернатор Костромської області Сергій Сітніков повідомив, що у розмові з ним незадовго до смерті генерал Кирилов зізнався, що його попередили про те, що на нього «почалося полювання». «Без сумніву, це пов’язано з тим, що під його керівництвом було викрито інформацію про таємні біологічні лабораторії – в тому числі, на території України», – робить висновки Сітніков у Telegram, не наводячи жодних деталей хто і в який спосіб «попереджав» генерала і який зв’язок Україна має до його загибелі.

Росія готує відповідь за вбивство Кирилова

Російські слідчі основною версією вибуху називають «диверсію ЗСУ». Реакції диктатора Володимира Путіна наразі немає. Натомість МЗС Росії в особі речниці Марії Захарової прокоментувало убивство. Захарова зазначила, що Кирилов багато років системно і з доказами викривав злочини англосаксів і НАТО. «Працював безстрашно. Не ховався за спинами. Йшов із відкритим забралом. За Батьківщину, за правду», – написала Захарова у соцмережах.

Далі російські пропагандисти, політики і чиновники вдалися погроз. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив керівництву України помстою. «Потрібно зробити усе, щоби знищити замовників убивства генерала Кирилова, це військово-політичне керівництво України», – додав експрезидент. Не поступився рівнем істерики й спікер Держдуми В’ячеслав Володін, який вже звично назвав Україну, в яку вторглися росіяни, терористичною державою, а президента України нацистом і нелегітимним.

Голова оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Картаполов заявив, що всіх причетних до загибелі Ігоря Кирилова осіб знайдуть і покарають незалежно від того, де вони перебувають. До слова, до поліції звернувся невідомий, який заявив про бомбу в автомобілі й самого Картаполова, повідомляє Telegram-канал Baza. Невідомий заявив, що нібито його завербували на скоєння злочину, але він вирішив попередити про загрозу.

Які наслідки матиме загибель Кирилова

Декілька днів тому «Радіо Свобода» опублікувала велике розслідування про таємну програму російської біологічної зброї. У матеріалі ідеться про те, що з весни 2022 року у Московській області, у Сергієвому Посаді-6 на закритій території було зведено шість нових корпусів лабораторій. За інформацією The Washington Post, принаймні чотири корпуси мають найбільший рівень біозахисту, що необхідно для роботи з небезпечними патогенами, наприклад, вірусом натуральної віспи, чи Ебола. Примітно, що у січні 2024 року екскурсію з нагоди відкриття нових корпусів для тодішнього міністра оборони РФ Сергій Шойгу провів якраз Ігор Кирилов.

Незадовго до загибелі Кирилова у Москві було відкрито нові корпуси біолабораторії

Експерти, опитані «Радіо Свобода» переконані, що Росія з часів СРСР не припиняла розробки біологічної зброї. А зведення нових корпусів лабораторного комплексу опосередковано є доказом цьому. Чи вплине вбивство високопоставленого генерала на розробки новітньої біологічної зброї? Навряд. Але з упевненістю можна сказати, що усунення генерала такого рівня настільки далеко від лінії фронту є провалом російської контррозвідки, яка вишукує зрадників за критичними публікаціями в соцмережах, але неспроможна захистити ключових осіб злочинного російського терористичного режиму.

Михайло Глуховський, «Главком»