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Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командир секретного підрозділу розвідки розповів про спецоперації за кордоном
Для Лютого війна Росії проти України почалася в 2014-му
фото: bbc.com

Лютий: «Ми дихаємо в спину Росії скрізь і навіть тоді, коли вона цього не підозрює»

Підрозділ Black Winter Group Головного управління розвідки Міністерства оборони України донедавна діяв у тіні й про нього не було жодної публічної інформації. Він складається лише з добровольців. Їхній командир із позивним Лютий дав перше інтервʼю ВВС. Він, зокрема, розповів про спецоперації за кордоном.

«Російські військові та чиновники з різних сфер усе ще їздять відпочивати за кордон. Їхня поведінка там – це суцільна розпуста. Ми намагаємося використати це в потрібному нам руслі», – каже Лютий.

І додає: «Якщо ці російські військові та чиновники виїжджають за кордон разом із сім'ями, ми не допускаємо, щоб ті постраждали. У нас є офіцерська честь. Тобто ми переслідуємо лише воєнних злочинців та чекаємо моменту, коли вони будуть самі. Ми діємо скрізь, де є вороги України. Ми дихаємо в спину Росії скрізь і навіть тоді, коли вона цього не підозрює. Це все, що можу сказати. Решта – без коментарів».

Найскладнішим у спецопераціях у тилу Росії та за кордоном Лютий називає дорожню карту. Це шляхи відходу бійця чи агента після завдання. «Якщо я розумію, що він звідти не вийде, я не буду його відправляти. Для мене важливе його життя. Значить перепідготуємося та завдамо правильного удару».

Раніше Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО. 

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Також спецпризначинець СБУ розказав про підрозділ, який є «машиною з виконання нереально крутих задач».

Крім того, розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки.

 

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Теги: розвідка військові Герой України навчання кордон

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