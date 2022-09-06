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Опалювальний сезон: експерт вказав на помилку влади при підготовці до зими

Надія Клочко
glavcom.ua
Опалювальний сезон: експерт вказав на помилку влади при підготовці до зими
Очікується, що опалювальний сезон цього року розпочнеться після 15 жовтня
фото з відкритих джерел

Експерт розкритикував уряд за те, що ніхто не працював над тим, аби розробити грамотну тарифну політику

У питанні економії газу уряд повинен орієнтуватися більше на роботу з приватним сектором, ніж із містами. Адже якщо у місті є можливість централізовано обмежити споживання газу, то у приватному секторі запровадити такі обмеження не вийде. Таку думку висловив експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко на своїй сторінці у Facebook.

«Проблема в тому, що ТЕЦ (теплові електростанції) для опалення міст з усією інфраструктурою використовують 5 млрд куб газу, а приватний сектор використовує 8,3 млрд куб. І якщо в місті, як ми розуміємо із заяв багатьох чиновників, будуть ліміти зменшені, у квартирах буде холодно, бюджетні будівлі будуть відключені, то в приватному секторі відключити газ або дати ліміти не вдасться, здебільшого люди користуються газом у будь-який момент», – пояснив Попенко.

Експерт розкритикував уряд за недостатню роботу у питанні реформування енергоефективності.

«На жаль, усі реформи в Україні, в тому числі з енергоефективності, проходили під гаслом розпиляти грантову допомогу та підняти тарифи, але ніхто не працював над тим, щоб розробити грамотну тарифну політику, виховати енергоефективного власника, закривши програму теплі кредити взагалі, хоча вона, як на мене, має бути переорієнтована саме на приватний сектор», – зазначив він.

Попенко припустив, що цього року опалювальний період може початися в Україні набагато раніше, ніж зазвичай, і «нікому не буде діла до економії газу».

«І ми його (газ – «Главком») закупимо за якимись фантастичними цінами, витративши мільярди доларів, а навесні вчергове відрапортуємо про те, як побороли зиму», – підсумував експерт.

Опалювальний сезон: експерт вказав на помилку влади при підготовці до зими фото 1

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться традиційно після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Кабінет міністрів розширив перелік пріоритетних видатків державного бюджету, внісши до нього витрати підготовки об’єктів комунальної інфраструктури до проходження наступного опалювального періоду з місцевих бюджетів. 

Також Кабмін попередив, що мінімальна температура опалення взимку знизиться.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, де очікується найскладніша ситуація під час опалювального сезону.

Додамо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його закінчення в Україні запроваджується мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. Це означає, що тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зміняться.

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Теги: тарифи опалювальний сезон газ комуналка

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