«Нафтогаз» вирішив ощасливити клієнтів: розігрує по 100 грн

«Нафтогаз України» розщедриться аж на 10 тис. грн.

Компанія започаткувала дуже щедру акцію, аби люди активніше сплачували рахунки

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вирішила ощасливити своїх клієнтів і розіграти серед них «немалі» гроші – аж по 100 грн. Як ідеться в соцмережах компанії, у листопаді «Нафтогаз України» спільно з платіжною системою EasyPay UA розігрують 100 грн для усіх клієнтів, які оплатять рахунок за спожитий газ.

Відтак клієнти Нафтогазу, які використовують платіжній системі EasyPay, автоматично стають учасниками розіграшу та зможуть отримати фінансове заохочення в розмірі 100 грн на картку.

Загальна кількість переможців, які отримають такі «небачені» гроші від компанії – 100 клієнтів. Тобто загалом «Нафтогаз України» розщедриться аж на 10 тис. грн.

Переможців будуть визначати за допомогою сервісу випадкового вибору.

Нагадаємо, загальний збиток групи «Нафтогаз» за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 млрд грн. Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 млрд грн.

Сьогодні уряд офіційно повідомив про призначення Чернишова головою «Нафтогазу».