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СБУ прийшла в офіс «Укрнафти»: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ прийшла в офіс «Укрнафти»: деталі
СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік
фото: пресслужба СБУ

СБУ забезпечує передачу до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни

ПАТ «Укрнафта», яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ «Укрнафта» було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця», – заявили в «Укрнафті».

Пресслужба СБУ повідомила, що співробітники здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до державної власності у робочому стані.

«Днями було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ «Укрнафта»», – йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік.

Окремо перевіряється інформація щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального.

Нагадаємо, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

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Теги: Укрнафта СБУ Ігор Коломойський

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