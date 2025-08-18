Кого читають українці? Післямова до фестивалю бестселерів у Львові

15-17 серпня у Львові пройшов Bestseller Fest, на якому зібралися суперзірки укрсучліту

У Львові вперше відбувся книжковий фестиваль Bestseller Fest, який зібрав якщо не геть усіх, то більшість сучасних українських письменників першого ешелону.

Захід організувала співзасновниця і головна редакторка «Видавництва Старого Лева», письменниця Мар'яна Савка.

Фестиваль проходив 15-17 серпня на величезній території !Festrepublic. Це величезний сучасний простір, що постав на місці колишнього закинутого заводу. Він вміщує сцену, книгарню, кілька закладів.

З трьох днів безплатним був вхід лише у перший, у наступні дні треба було купувати квиток за 300 гривень. З дітей до 12 років грошей не брали.

Рай для любителів читати фото: glavcom.ua

На території фестивалю звели велику сцену, з якої відвідувачів розважали українські виконавці. Навколо діяли три локації, на кожній щогодини брали слово нові гості фестивалю. Перед відвідувачами стояло складне завдання – кого ж обрати: серед запрошених авторів – Оксана Забужко, Марія Матіос, Ілларіон Павлюк, Василь Шкляр, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Юрій Андрухович, Ірен Роздобудько, Василь Карп'юк, Галина Вдовиченко та багато інших.

На любителів української літератури чекали численні автограф-сесії та книжковий ярмаров, на якому пів сотні видавництв пропонували свої новинки за цінами нижчими, ніж у крамницях.

Книжковий ярмарок на фестивалі фото: glavcom.ua

Деякі автори, що мали свої стенди, із задоволенням консультували читачів та підписували книжки. Андрій Кокотюха (праворуч) працював біля власного стенду всі три дні фестивалю фото: glavcom.ua

У рамках фестивалю пройшло чимало презентацій. Історик та нардеп Володимир Вʼятрович презентував свою нову книжку «Генерал Кук. Біографія покоління УПА»; письменниця Юлія Ілюха представила новинку «Мої жінки».

Кілька письменників, серед яких вже легендарна Марія Матіос, презентували книжку «Українська сучасна проза: 25 найкращих оповідань».

Наші видавництва створюють надзвичайно гарно оформлені книжки фото: glavcom.ua

Що читають українці

Яка ж книжка вважається у 2025 році українським бестселером? З цим питанням «Главком» звернувся до організаторки фестивалю. За словами, Мар’яни Савки, автори, які почали публікуватися у кінці 1990-2000-х роках раділи, якщо розпродувалися кілька тисяч примірників. За останні ж п’ять років бестселери – це книжки, які розкуповують десятками тисяч. «Ілларіон Павлюк (йдеться про книжку «Я бачу, вас цікавить пітьма» – «Главком») – це понад 100 тис., книжка Євгенії Кузєнцової («Спитайте Мієчку», легка життєствердна «жіноча» мелодрама – «Главком») – 68 тисяч», – уточняє видавчиня.

Саме художня література зараз розкупається найкраще, аудиторія нон-фікшн у декілька разів менша. Чи не найголовніше для нон-фікшна – актуальність теми. Книжка про історію України «Брама Європи» Сергія Плохія, яка є на ринку з 2016 року, за два роки після початку повномасштабного вторгнення продалась у тій самій кількості, що за перші шість років продажів (2016-2022). Її загальний наклад з 2016 року – 118 тис. екземплярів.

«Брама Європи» Сергія Плохія набула популярності після початку повномасштабної війни фото: glavcom.ua

Видавці в один голос свідчать: після початку повномасштабної війни українці почали дуже активно розкуповувати фантастику – такий собі прояв ескапізму, бажання переключитися з жахливої реальності війни та поринути в інші світи. Водночас у коментарі «Главкому» письменник Андрій Кокотюха констатує різновекторність нинішніх трендів на ринку. За його словами, з 2022 року деякі видавництва переключилися насамперед на видання книжок на воєнну тематику, тоді як інші почали видавати виключно фантастику. «З 2022 року у мене найкраще розкуповують серію «Таймер війни» – це цикл воєнно-пригодницьких трилерів», – додав письменник.

Деякі книжки перевидаються і активно продаються роками, а то й десятиліттями поспіль. Ірен Роздобудько називає такі книжки «лонгселлерами» (long – довгий, англ.) фото: glavcom.ua

За словами PR-менеджерки видавництва «КСД» Тетяни Рябченко, за результатами минулого року серед новинок найкраще розкуповувались книжки Пеналопи Дуглас «Панк 57» (молодіжний роман про стосунки підлітків) і «Зіпсований» (перша книга серії «Диявольська ніч». За жанром – темна романтика, драма про заборонену пристрасть). Друге місце за продажами посіла серія книжок Тагере Мафі «Знищ мене» (фентезійна мелодрама). Третє місце – Ребекка Яррос «Четверте крило» (з серії «Емпіреї», підліткове фентезі, нині дуже популярна книжка серед тіктокерів).

Якщо ж говорити про продажі книжок, які були не новинками минулого року, але які продовжують активно користуватися попитом, то це Тесс Ґеррітсен «Хірург» (детективний триллер). На другому місці – Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу, психолог в концтаборі» (психологія, самопізнання). Третій «лонгселер» – Саймон Бекет «Хімія смерті. Перше розслідування» (гостросюжетний детектив). «Ми бачимо тенденцію серед нашої аудиторії до чогось, що дозволяє виплескувати агресію, знаходити точки опори в собі, або відключатися від цього світу і поринати у світ фентезі з драконами», – коментує Рябченко.

Якщо говорити про українських авторів-дебютантів, то за підсумками 2024 року лідером продажів серед книжок українських письменників видавництва «КСД» стала Катерина Самойленко з трилогією «Двоповня». Перший наклад продався за місяць, сумарний тираж трьох книжок – понад 30 тисяч. Секрет письменниці не лише у хорошому фентезі, а й в активній взаємодії з аудиторією у соцмережах ще на етапі написання книжок.

Зауважимо, що українські книжки продаються меншими накладами не тому, що вони гірші. Коли йдеться про вибір, який закордонний роман публікувати у перекладі, видавництво обирає з того списку видань, які вже пройшли чимало «фільтрів»: це і вибір зарубіжних читачів, і журі різноманітних літературних премій. Ще один з показників – кількість мов, якими книжку переклали. «Хтось страждає комплексом меншовартості і вважає, що українські автори пишуть гірше. Мені цікаво, звідки пішла ця думка. На мій погляд, літературний рівень українських і закордонних авторів приблизно однаковий. Але в нас є можливість з закордонного ринку взяти самі «вершки», – зазначає Рябченко. За її словами, українському ринку не вистачає літератури в багатьох жанрах. Наприклад, бракує чорних комедій, дарк-романів (жанр літератури, який поєднує елементи романтики, психологічної драми, та часто містить теми насильства, моральної неоднозначності, психологічного контролю та інших «темних» аспектів, – «Главком»), романтичних комедій. А ще – перекладної професійної літератури. «Багато літератури не існувало українською. Наприклад, видавництво Ростислава Бурлаки, яке спеціалізується виключно на психологічній літературі, переклало книжку «Психоаналітична діагностика» Ненсі Маквільямс. Це ґрунтовна книга, яка всі ці роки існувала російською. Саме цим посібником користуються психологи та психіатри для діагностики різних розладів. І до цього року його не існувало українською», – коментує Рябченко.

Абсолютні зірки фестивалю

Зірками фестивалю можна назвати Макса Кідрука, автора фантастичних романів, та Ілларіона Павлюка – автора суперпопулярного роману «Я бачу, вас цікавить пітьма». До слова, раніше Павлюк працював начальником Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

Макс Кідрук підписує книжки та спілкується з читачами фото: glavcom.ua

Черга за автографом Кідрука розтягнулась на кілька десятків метрів і не зменшувалась впродовж години. Придбати книжку з його найпопулярнішої серії «Колонія», та й взагалі будь-яку його авторства, вже всередині другого дня ярмарку було неможливо. «Чесно кажучи, ми не розраховували аж на такий ажіотаж», – розводили руками продавці.

Черга за автографом до Кідрука фото: glavcom.ua

Для фанів «всесвіту Макса Кідрука» створили навіть настільну гру. Ціна кусається: майже три тисячі гривень, однак для істинних поціновувачів це прийнятна вартість за можливість поринути у фантастичний світ.

Настільна гра за мотивами роману Макса Кідрука «Колонія» фото: glavcom.ua

Сам Кідрук після автограф-сесії ще хвилин з 20 фотографувався з усіма охочими. Автор запевнив «Главком», що не знає, у чому секрет шаленого успіху його романів. Стверджує: не намагається уявити свого потенційного читача, щоб йому сподобатися.

«Я просто створюю такі історії, які б сам насамперед полюбив як читач. Я з тієї епохи, коли не було не те що інтернету чи мобільного зв'язку – не було навіть персональних комп'ютерів. Я багато читав, і це один з найбільш комфортних для мене способів оброблення інформації. Тому, коли я читаю того ж самого Мартіна (Джордж Мартін – американський письменник-фантаст, автор циклу фентезі-романів «Пісня льоду й полум'я», за яким був знятий культовий серіал «Гра престолів» – «Главком»), я провалююсь в історію і проживаю її. І от я намагаюся робити щось подібне. Я не стверджую, що я – рівня Мартіна. Я маю на увазі, що я в міру своїх обмежених вмінь намагаюся робити щось подібне. Те, що це подобається стільком людям, – це дивовижно», – ділиться він.

Кідрук зізнається: усвідомлював, що в епоху ТікТоку, коли текст на п’ять абзаців в соцмережах вже називають лонгрідом, великі за обсягом книжки мали б бути приреченими на невдачу. «Я думав, що з того нічого хорошого не вийде. Я помилився, і це добре», – втішений він.

Макс Кідрук не вірив, що може досягти такого шаленого успіху фото: glavcom.ua

Ще один кумир читачів – Ілларіон Павлюк. Найвідоміший його роман – «Я бачу, вас цікавить пітьма». Він також написав романи «Білий попіл» та «Танець недоумка». Послухати про новинку від Павлюка набилася повна зала людей.

Фани Павлюка чекають на кумира фото: glavcom.ua

Про неймовірну популярність автора свідчить наступна історія. Новий роман «Книга Еміля» тільки-но потрапив у видавництво. Аби зібрати кошти для бригади спецпризначення «Азов», «Видавництво старого Лева» разом із Павлюком виставили на аукціон роздруковані на папері формату А4 три розділи з «Книги Еміля».

Павлюк інтригує новим романом фото: glavcom.ua

Урешті сума за лот склала 56 тис. грн. Видавництво разом з автором на місці ухвалило рішення ще й у цифровому вигляді відправити на пошту ці три розділи ще одному учаснику торгів, який згодився сплатити 55 тис. грн.

«Я бачу, вас цікавить пітьма» Ілларіона Павлюка фото з відкритих джерел

Після закінчення виступу Ілларіона Павлюка, аудиторія дружно перейшла на іншу локацію, де за кілька хвилин автор вже підписував книжки і фотографувався із фанами.

До слова, найвідоміший роман Павлюка, як і книжки Кідрука, теж чималий за обсягом. Втім, на думку співзасновниці «Видавництва Старого Лева» Мар'яни Савки, його може без проблем сприймати молодь з її «кліповим мисленням». «У романах Павлюка дуже багато динаміки. Змінюється величезна кількість деталей, мікросюжетів. Тож читач не знуджується», – зазначила Савка «Главкомом» у розмові з «Главкомом».

Разом із тим, на думку видавчині, «кліпове мислення» має лише частина читацької аудиторії.

«Все-таки на фестивалі у більшості присутня саме читацька публіка. Це люди, які виробили в собі звичку читати, у багатьох вона фактично повсякденна. І ця аудиторія готова сприймати великі за обсягом романи», – зазначила вона.

Заради справедливості додамо, що не всіма присутніми на Bestseller Fest рухала саме любов до читання. Чимало відвідувачів фестивалю фотографувалися із письменниками, просили автографи і знімали рілси лише заради картинки в соцмережах. «В Україні на порядок більше людей, в яких є зі мною спільна фотографія, аніж тих, які прочитали хоча б одну мою книжку», – визнав під час свого виступу на фестивалі сучасний український класик Юрій Андрухович.

Наталія Сокирчук, «Главком»