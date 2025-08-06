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Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Де в Європі залишились найбільші виплати для біженців із України
Низка країн, зокрема Німеччина, продовжують підтримку українців
фото: dpa

Бельгія продовжує підтримувати біженців з України, а от Німеччина та Угорщина готуються урізати виплати

Найвищі виплати для українських біженців у Європі – у Бельгії. Дорослі біженці з України отримують там близько 1100 євро на місяць, мають державну медичну страховку та право на державне житло за необхідності. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

«Дорослі біженці з України, які не одружені, отримують у Бельгії близько 1100 євро на місяць. Це найвищі виплати у ЄС. Вони також мають державну медичну страховку та право на державне житло за необхідності та можуть отримати фінансову допомогу на купівлю меблів, одягу, медичних пристроїв (наприклад, окулярів) та продуктів», – зазначають журналісти видання.

Ситуація у Німеччині

У Німеччині українці отримують допомогу (Bürgergeld), як і німецькі безробітні – 563 євро на місяць на людину. Також покриваються витрати на оренду житла та медичну страховку.

«Глава уряду Баварії Маркус Зьодер закликає скасувати особливі правила, які діють у Німеччині для українських біженців. Лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) вимагає, щоб українські біженці отримували скорочену соціальну допомогу. Це має поширюватися як на тих, хто нещодавно прибув до Німеччини, так і на українських біженців, які мешкають у країні вже багато років», – пише видання.

Вимога Зьодера виходить за межі того, про що правляча коаліція Німеччини, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), домовилася лише кілька місяців тому. У коаліційній угоді партії встановили, що новоприбулі з України повинні отримувати тільки ту фінансову підтримку, як і решта біженців.

Британія та біженці з України

У Британії одна із програм допомоги Homes for Ukraine пропонує безкоштовне житло у приватних осіб. Громадяни України отримують одноразову виплату близько 230 євро. Особи, які приймають їх, які також є їхніми поручителями, отримують трохи більше ніж 400 євро на місяць.

Перша дитина в сім'ї біженців отримує щотижневу виплату у розмірі трохи менше ніж 30 євро. Кожна наступна дитина отримує трохи менше ніж 20 євро на тиждень. Також передбачено допомогу з догляду за дітьми, які ще не відвідують школу. Пенсіонери (віком 66 або 67 років і старше) мають право на виплату до 230 євро на тиждень.

Швеція та допомога біженцям 

Українці у Швеції одержують не щомісячні виплати, а лише добові. Для одиноких дорослих вони становлять приблизно 180–190 євро на місяць. Це стосується лише людей без інших джерел доходу. Для дітей передбачено виплати до 140 євро на місяць. Крім того, передбачено спеціальні виплати на такі товари, як зимове взуття чи коляски.

Українські біженці також можуть отримати субсидію на окуляри, але право на медичну допомогу вони зазвичай мають лише в екстрених випадках або при необхідності невідкладної допомоги.

Угорщина і жорсткі закони

Влітку 2024 року уряд Віктора Орбана, відомого своїм антиіммігрантськими поглядами, посилив правила для українських біженців, які тимчасово потребують захисту. Найзахідніші регіони України тепер класифікуються Будапештом як безпечні. Ті, хто прибуває до Угорщини, звідти більше не мають права на безкоштовне розміщення в державних центрах для біженців. За даними Human Rights Watch, тисячі постраждалих залишилися без даху над головою. Дорослі, які, як і раніше, вважаються такими, що тимчасово потребують захисту, отримують близько 55 євро на місяць плюс додатково 34 євро на кожну дитину.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив про намір уряду скоротити обсяги підтримки, яку надають українським біженцям. У своїй позиції він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим. 

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Теги: Німеччина Бельгія українці біженці правила

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