Танці з червоно-чорним прапором у Польщі. Як інфекція русского міра здолала українців

На концерті Макса Коржа у Варшаві молоді українці розгорнули заборонений у Польщі прапор
кадр з відео

Звідки у Польщі червоно-чорний прапор?

Дії українців, які підняли на концерті російськомовного репера чевоно-чорний прапор – результат  перемоги росіян у інформаційній війні. Отже під час війни з русскім міром молоді українці не йдуть добровольцями на фронт, а тікають в іншу країну, де стають частиною цього русского міра. Вони ходять на російські концерти, спілкуються російською , для епатажу чи заради провокації розмахують червоно-чорним прапором з псевдоісторичною символікою (історики помітили це).

Поляки підтримують тих  українців, які воюють з русскім міром, а не тих, які є його частиною і приносять його до них додому.

Звідки там червоно-чорний прапор? Танцювати з ним на російськомовних концертах – все одно,що нести на параді на красній площі перед колоною ФСБ. Адже такі прапори не лише символ українсько-польського протистояння для поляків, а й один з символів протистояння українців російським загарбникам. Очевидно, що підняття такого прапора у Польщі образить почуття багатьох поляків, підтримка яких нам під час війни життєво необхідна. Але його підняття на руськомірському концерті так само образить почуття тих українців, які під таким прапором зараз воюють з російським окупантом. 

Русскій мір у культурі використовується ворогом.

Українці,  які стають його частиною і самі є ментально окупованими росіянами, але несуть цю ментальність без емпатії і смаку європейцям. Русскій мір – це як інфекція , якою намагатися заразити світ, такий собі духовно-культурний ковід, який вбиває.

Саме ним підживлюють антиукраїнські ультраправі настрої у Польщі і інших європейських країнах.

***

9 серпня на стадіоні PGE Narodowy у Варшаві відбувся концерт російськомовного виконавця Макса Коржа. У соціальних мережах поширилися кадри, на яких глядачі перебували на розважальному заході з червоно-чорним прапором Української повстанської армії (УПА) та Організації українських націоналістів (ОУН). У Польщі вони історично асоціюються з трагічними подіями 1943 року, коли відбувалися масові вбивства польського населення.

Через два дні польська влада повідомила про затримання 109 осіб за різні правопорушення на заході. Водночас триває пошук тих, хто приніс на концерт згадані прапори. Міністр внутрішніх справ Марчин Кервінський заявив, що всі винні будуть притягнуті до відповідальності, аж до депортації з країни.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
