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Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Стефанчук зробив заяву про вибори в Україні
ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів
фото: Верховна рада України/Telegram

Вибори в Україні можливі тільки після закінчення війни, наголошує спікер

Верховна Рада працює над підготовкою до виборів. Утім, відбудеться голосування лише після війни. Як інформує «Главком», про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час спілкування з журналістами.

«Ми працюємо. Ми закон зараз не активізуємо, тому що будь-які такі речі підіймають хвилю в суспільстві, що вибори завтра», – наголосив він.

За словами спікера, Рада наразі працює над підготовкою виборів, аби відповісти на майбутні виклики. Зокрема, як голосуватимуть військові та українці за кордоном, як працюватимуть спостерігачі, як забезпечити фінансову підтримку виборів тощо.

«ВРУ працює над питаннями, після яких парламентарі зможуть перейти до формування законопроєкту щодо проведення виборів», – каже Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13464, який, ймовірно, передбачає, що вибори можуть бути проведені вже під час війни. У пояснювальній записці йдеться, що «прийняття проєкту обумовлене необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів, у тім числі з урахуванням реалій сьогодення».

Раніше повідомлялося, що понад $200 млн коштуватиме проведення президентських, парламентських і місцевих виборів в Україні.

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Теги: законопроєкт Руслан Стефанчук військові українці закон вибори Верховна Рада

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