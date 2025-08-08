Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку

Британія зазначає, що західні регіони України є достатньо безпечними, і на цій підставі відхиляє заяви на отримання притулку

Велика Британія з початку 2025 року почала часто відмовляти українцям у наданні притулку. На думку Міністерства внутрішніх справ країни, західні області України є достатньо безпечними, і саме тому заяви про надання статусу біженця відхиляють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Це не означає, що українців просять негайно залишити країну. Ті, хто вже перебуває у Великій Британії, можуть продовжити свої візи ще на 1,5 року. Проте це означає більшу невизначеність для людей, які вже кілька років живуть у країні.

Програму для українців Велика Британія запустила в березні 2022 року. Вона дозволяла тим, хто не мав родичів або знайомих у Британії, отримати запрошення від місцевих спонсорів – людей, які погоджувалися прийняти українців у себе вдома. Від початку британський уряд підкреслював, що програма є тимчасовою і не дає права на імміграцію.

До листопада 2024 року українці, які перебували у країні за цією програмою, могли розраховувати на постійне проживання після 10 років легального перебування. Але з листопада правила змінили. Тепер навіть після 10 років у країні постійного дозволу на проживання за цією програмою отримати не можна.

Через це деякі українці подаються на притулок, намагаючись отримати статус біженця. Такий статус дають тим, хто може довести, що зазнає переслідувань через расу, релігію, національність, політичні переконання або належність до певної соціальної групи.

Міністерство внутрішніх справ Британії у січні 2025 року опублікувало новий звіт про ситуацію в Україні. У ньому сказано, що активні бойові дії здебільшого тривають на сході країни. У звіті вказано, що заявник з західних областей України, ймовірно, не перебуває під загрозою насильства.

Також в документі стверджується, що люди можуть вільно пересуватись Україною та переїхати в інші області, де немає бойових дій. Зокрема, у переліку безпечних регіонів зазначено Київ, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Рівненську, Закарпатську та Волинську області.

Однак на практиці навіть ці області зазнають обстрілів. Наприкінці липня у Києві внаслідок ракетного удару загинули понад 30 людей, ще понад 150 були поранені. Удари також були по Львову, Тернополю, Чернівцях і Луцьку.

Юристи звертають увагу на те, що Міністерство закордонних справ Британії не радить громадянам відвідувати навіть захід України без крайньої потреби. Вони бачать розбіжності між цією рекомендацією та тим, як Міністерство внутрішніх справ оцінює безпеку.

В одній зі справ заявнику відмовили, заявивши, що Закарпаття – це найспокійніший регіон України. У документі йдеться, що в області на початку війни було лише одне ізольоване бомбардування. Також зазначається, що у зв’язку з тим, що багато жителів мають угорські паспорти, Росія уникає атак у цьому регіоні, щоб не зачепити угорців.

Юрист Руслан Косаренко, який представляє інтереси українців у таких справах, каже, що подібні формулювання викликають питання. На його думку, вони ставлять під сумнів територіальну цілісність України, адже натякають на зовнішній вплив на частину її території. Незрозуміло, чи це окрема ініціатива працівника, який розглядав справу, чи загальна політика.

За словами Косаренка, відмови отримують навіть дуже вразливі заявники – жителі Маріуполя, Харкова, люди з важкими хворобами, незрячі, батьки дітей з інвалідністю. Позитивні рішення трапляються рідко. Наприклад, жінці з дітьми з Харкова відмовили, порадивши переїхати до Тернополя. Водночас чоловіку з Тернополя надали захист.

Журналісти додають, що українці становлять лише невелику частину всіх, хто просить притулку у Великій Британії. З квітня минулого року до березня цього року 109 343 людини подали такі заяви, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує скоротити державні виплати для новоприбулих українських біженців. Згідно з проєктом закону, українці, які прибувають до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть «допомогу для громадян», натомість їм виплачуватимуть меншу допомогу відповідно до закону про пільги для шукачів притулку.