Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Розвідка закликає українців утриматися від відвідування Ірану
Тегеран стикається із значним тиском через різке погіршення економіки та масштабні відключення електроенергії
Напругу в суспільстві також посилює стрімке зростання цін на базові продукти

Служба зовнішньої розвідки України радить громадянам України утриматися від поїздок до Ірану. За даними розвідки, країна переживає зростання суспільного невдоволення, спричинене погіршенням економічної ситуації та посиленням репресій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗР.

У розвідці підкреслюють, що Тегеран стикається із значним тиском через різке погіршення економіки та масштабні відключення електроенергії, які паралізують роботу бізнесу та повсякденне життя. Як приклад, на південному заході країни протестувальники перекрили трасу між містами Пол-Дохтар і Хоррамабад.

Напругу в суспільстві також посилює стрімке зростання цін на базові продукти. Так, вартість традиційного хліба тафтун зросла на 52 %, а лаваша – на 39 %. Ці проблеми тягнуться ще з 2018 року, коли уряд скоротив продовольчі субсидії, що призвело до падіння споживання м’яса, молочних продуктів та хліба на 30–50 %.

У розвідці зазначають, що на тлі цих подій влада Ірану активізувала репресії проти незалежних медіа. Зокрема, лондонська телекомпанія Iran International повідомила, що 45 її журналістів і понад 300 їхніх родичів отримали погрози смертю від іранських спецслужб. Це нагадує ситуацію 2022 року, коли за висвітлення смерті Махси Аміні була заарештована журналістка Нілуфар Хамеді, що спричинило масові протести по всій країні.

Нагадаємо, 5 серпня на ракетному складі в Ширазі, на півдні Іран, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє 

За попередньою інформацією, вибух пролунав на ракетному складі Корпусу вартових ісламської революції. Після цього на території всього комплексу спалахнула пожежа.

В Ірані поки що не прокоментували ситуацію. За непідтвердженими даними, військовий об'єкт КВІР зазнав удару протибункерними бомбами GBU. Також у мережі пишуть, що незадовго до цього були зафіксовані неідентифіковані безпілотники у повітряному просторі міста.

