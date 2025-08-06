Орбан заявив про плани скорочення підтримки українських біженців
Віктор Орбан заявив про плани скоротити підтримку українських біженців
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір уряду скоротити обсяги підтримки, яку надають українським біженцям. У своїй позиції він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віктора Орбана.
Орбан підкреслив, що Угорщина приймала тисячі українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії та надавала їм всебічну допомогу.
«Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців», – написав він. Орбан також заявив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.
Водночас він зауважив, що «нічого безоплатного у світі не буває». Порівнюючи ситуацію з допомогою по безробіттю, прем'єр-міністр пояснив, що тепер українським біженцям варто очікувати на менший обсяг підтримки. «Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але можливо, не всю», – резюмував Орбан.
Нагадаємо, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.
Орбан опублікував у пості фрагмент власного інтерв'ю угорському телеканалу, де він розповів про відносини з Україною. «Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком», – заявив він.
Політик заявив, що не бачить в українцях ворогів, однак між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця.