Орбан заявив про плани скорочення підтримки українських біженців

Орбан: «Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців»

Віктор Орбан заявив про плани скоротити підтримку українських біженців

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір уряду скоротити обсяги підтримки, яку надають українським біженцям. У своїй позиції він зазначив, що рівень допомоги, який надавався раніше, є надто високим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віктора Орбана.

Орбан підкреслив, що Угорщина приймала тисячі українських біженців після повномасштабного вторгнення Росії та надавала їм всебічну допомогу.

«Ми забезпечили їх усіх, допомогли всім. Навіть сьогодні в Угорщині перебувають десятки тисяч українців», – написав він. Орбан також заявив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

Водночас він зауважив, що «нічого безоплатного у світі не буває». Порівнюючи ситуацію з допомогою по безробіттю, прем'єр-міністр пояснив, що тепер українським біженцям варто очікувати на менший обсяг підтримки. «Ми віддамо вам половину своєї сорочки, але можливо, не всю», – резюмував Орбан.

Нагадаємо, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Орбан опублікував у пості фрагмент власного інтерв'ю угорському телеканалу, де він розповів про відносини з Україною. «Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною – прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотну інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком», – заявив він.

Політик заявив, що не бачить в українцях ворогів, однак між Україною та Європейським Союзом має бути впорядкована співпраця.