Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях

«Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї»

Понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України ухвалили спільну заяву про необхідність формування окремої, системної державної політики підтримки малого і середнього бізнесу на прифронтових територіях.

Учасники Асоціації висловили занепокоєння ініціативами щодо посилення податкового та регуляторного тиску на малий і мікробізнес, зокрема, планами запровадження обов’язкової сплати 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом понад 1 млн грн.

На переконання учасників АПМГ, такі рішення в умовах війни можуть мати зворотний ефект – призвести до тінізації економіки, закриття бізнесів, зростання безробіття та втрати економічної стійкості прифронтових громад.

«Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї. Це прагматичне державне рішення, без якого неможливо зберегти економіку, робочі місця і життя людей, які живуть впритул до війни», – зазначив Ігор Терехов.

Асоціація прифронтових міст і громад наголошує – малий і середній бізнес у цих регіонах є не лише елементом економіки, а основою життєздатності територій. Саме він забезпечує більшість робочих місць, доступ до базових товарів і послуг, наповнення місцевих бюджетів та безпосередньо впливає на демографічну стійкість громад вздовж лінії фронту.

Ще один фактор фінансової дестабілізації – запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів без урахування воєнних умов. У прифронтових громадах такі борги значною мірою є наслідком бойових дій, руйнування економічної та критичної інфраструктури, а не результатом недотримання податкової дисципліни. Їх автоматичне стягнення позбавляє громади ресурсів, необхідних для відновлення, забезпечення базових послуг і підтримки місцевого бізнесу.

У спільній заяві Асоціація прифронтових міст і громад України закликає Уряд і Верховну Раду, зокрема: не допустити посилення податкового тиску на малий і мікробізнес у прифронтових територіях; зафіксувати на державному рівні спеціальний режим підтримки бізнесу у прифронтових громадах; забезпечити реальне функціонування страхування воєнних ризиків; розширити доступ прифронтового бізнесу до пільгового кредитування з урахуванням безпекових ризиків; спростити та уніфікувати доступ до державних програм підтримки; відтермінувати зміни тарифної політики у сфері розподілу газу та забезпечити механізми компенсації; запровадити окремий режим застосування автоматичного стягнення податкових боргів або державну субвенцію для фінансової підтримки місцевих бюджетів; впровадити комплексні пакети підтримки бізнесу, що поєднують кредити, гранти та компенсаційні механізми.

Асоціація прифронтових міст і громад України і надалі буде системно взаємодіяти з Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України з метою напрацювання та впровадження ефективних і зважених рішень для підтримки бізнесу у прифронтових територіях.

Звернення Асоціації щодо підтримки бізнесу