Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї»

Понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України ухвалили спільну заяву про необхідність формування окремої, системної державної політики підтримки малого і середнього бізнесу на прифронтових територіях.

Учасники Асоціації висловили занепокоєння ініціативами щодо посилення податкового та регуляторного тиску на малий і мікробізнес, зокрема, планами запровадження обов’язкової сплати 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом понад 1 млн грн.

На переконання учасників АПМГ, такі рішення в умовах війни можуть мати зворотний ефект – призвести до тінізації економіки, закриття бізнесів, зростання безробіття та втрати економічної стійкості прифронтових громад.

«Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах – це не поступки і не привілеї. Це прагматичне державне рішення, без якого неможливо зберегти економіку, робочі місця і життя людей, які живуть впритул до війни», – зазначив Ігор Терехов.
Асоціація прифронтових міст і громад наголошує – малий і середній бізнес у цих регіонах є не лише елементом економіки, а основою життєздатності територій. Саме він забезпечує більшість робочих місць, доступ до базових товарів і послуг, наповнення місцевих бюджетів та безпосередньо впливає на демографічну стійкість громад вздовж лінії фронту.

Ще один фактор фінансової дестабілізації – запуск механізму автоматичного стягнення податкових боргів без урахування воєнних умов. У прифронтових громадах такі борги значною мірою є наслідком бойових дій, руйнування економічної та критичної інфраструктури, а не результатом недотримання податкової дисципліни. Їх автоматичне стягнення позбавляє громади ресурсів, необхідних для відновлення, забезпечення базових послуг і підтримки місцевого бізнесу.

У спільній заяві Асоціація прифронтових міст і громад України закликає Уряд і Верховну Раду, зокрема: не допустити посилення податкового тиску на малий і мікробізнес у прифронтових територіях; зафіксувати на державному рівні спеціальний режим підтримки бізнесу у прифронтових громадах; забезпечити реальне функціонування страхування воєнних ризиків; розширити доступ прифронтового бізнесу до пільгового кредитування з урахуванням безпекових ризиків; спростити та уніфікувати доступ до державних програм підтримки; відтермінувати зміни тарифної політики у сфері розподілу газу та забезпечити механізми компенсації; запровадити окремий режим застосування автоматичного стягнення податкових боргів або державну субвенцію для фінансової підтримки місцевих бюджетів; впровадити комплексні пакети підтримки бізнесу, що поєднують кредити, гранти та компенсаційні механізми.

Асоціація прифронтових міст і громад України і надалі буде системно взаємодіяти з Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України з метою напрацювання та впровадження ефективних і зважених рішень для підтримки бізнесу у прифронтових територіях.

Звернення Асоціації щодо підтримки бізнесу

Теги: бізнес безробіття Ігор Терехов

Пресрелізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику

