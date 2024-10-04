Крупна династія. Тетяна, Володимир та син їхній Олександр

ДБР відвідало голову хмельницького МСЕК, її сина та тих, хто користувався їхніми послугами

П’ятниця, 4 жовтня, виявилася врожайною для співробітників Державного бюро розслідувань. Як повідомляють обізнані джерела «Главкома», правоохоронці провели серію обшуків у відомої на Хмельниччині сім’ї посадовців Тетяни та Олександра Крупи (мати і син), а також представників бізнесу, які мали справи зі згаданими особами. Результати справді вражають.

За офіційним повідомленням пресслужби ДБР, вдома у посадовців виявлено $5,2 млн, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

«Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах», – йдеться у релізі. Схоже, певний шок отримали й самі слідчі ДБР, котрі відвідали помешкання сім’ї Крупи.

Апофеозом корупційного викриття стала світлина з купою пачок доларових купюр, висипаних на ліжко. Поруч з ними лежить чоловік середніх років. Це колишній начальник управління Держаудитслужби у Хмельницькій області Володимир Крупа – чоловік Тетяни і батько Олександра.

Крім цього, на робочому місці Тетяни Крупи силовики виявили $100 тис., а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно, зауважило слідство.

Окремо, за повідомленням ДБР, зафіксовано низку незадекларованого майна і доходів. Зокрема, 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев’ять елітних автівок, корпоративні права на суму 48 млн грн, готельно-ресторанний комплекс на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького. За кордоном у власності Круп нерухоме майно: в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.

Державне бюро розслідувань підсумувало: вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу). Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, Тетяну та Олександра Крупи доставлено до столичного ізолятора. Далі один з київських судів обиратиме міру запобіжного заходу кожному з них.

«Главком» пропонує ближче познайомитися з власниками житла, де знайдено, як жартують деякі користувачі соцмереж, бюджет Хмельницької області у тумбочці.

Тетяна Крупа, голова обласного МСЕК

З 2008 року Тетяна Крупа незмінно очолює комунальний заклад обласної ради «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» (МСЕК). Ця установа визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину та встановлює групу інвалідності. Під час воєнного стану до вказаних медустанов посилена увагу з боку держави, яка проводить загальну мобілізацію громадян.

З 2008 року Тетяна Крупа незмінно очолює комунальний заклад обласної ради «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» фото з сайту Хмельницької ОДА

Наприклад, влітку цього року Хмельницька обласна військова адміністрація та обласна рада включили у порядок денної сесії питання утворення наглядових рад у низці комунальних підприємств охорони здоров’я. У тому переліку був і обласний МСЕК. Зрештою, пленарне засідання було зірвано, оскільки не вистачило кворуму (але офіційно сайт ради повідомив, що сесія не відбулася, бо невідомий «замінував» будівлю Будинку Рад). Як дізнався «Главком» у кулуарах ради, тоді найбільший спротив рішенню чинили саме керівники медичних закладів, які і є депутатами облради. Цілком очікувано, що вони не були в захваті від того, що за їхніми діями мали слідкувати додаткові очі членів наглядових рад.

Тетяна Крупа є діючою депутаткою Хмельницької облради від партії «Слуга народу». Це її не перший похід у політику. На місцевих виборах 2015 року голова МСЕК балотувалася до облради від «Блоку Петра Порошенка», але не пройшла.

За даними аналітичної системи YouControl, Тетяна Крупа разом із чоловіком Володимиром та сином Олександром є співвласницею ТОВ «Ленд капітал-2017», профіль якого – вирощування зерняткових і кісточкових фруктів. Іще сім’я Крупи володіє ТОВ «Солар інвест», яке займається виробництвом електроенергії.

Згідно з реєстром декларацій, за 2022 рік сумарні доходи Тетяни і Володимира Крупи склали 24,24 млн грн, у 2023-му – 5,79 млн грн. Сімейні грошові активи офіційно такі: у 2022 році на банківських рахунках лежало 2,05 млн грн, готівкою – $14,2 тис; у 2023 році у банках – 5,9 млн грн, 32,5 тис. євро і $15,5, готівкою – $160 тис. і 15,2 млн грн

Тут власне кидається в очі цифра 15,2 млн грн. Це готівка, яку задекларувала Тетяна Крупа. Це може бути частина з тих коштів, які вона у 2022 році показала як дохід від відчуження нерухомого майна (всього йшлося про 18 млн грн).

Ще пікантна деталь. Щорічно, з 2016 року сім’я Тетяни і Володимира Крупи декларують доходи від надання в оренду майна. Серед орендарів є Аграрна компанія 2004, яка контролюється одіозним нардепом-мажоритарником Сергієм Лабазюком.

Олександр Крупа, начальник обласного Пенсійного фонду

Доступ до керма управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області син голови МСЕК Олександр Крупа отримав після гучного скандалу. У серпні 2020 року поліція спільно з СБУ «прийняли» тодішню керівницю Пенсійного фонду Хмельниччини Ольгу Заярнюк та ще кількох її підлеглих. За версією слідства, Заярнюк вимагала частину зарплати з підзвітних її працівників у районах. Наразі справа експосадовиці перебуває у суді.

Після оголошення підозри колишньої очільниці головне крісло у обласному Пенсійному фонді стало вакантним. Олександру Крупі знадобилося три місяці, щоб його посісти – наприкінці листопада 2020 року його офіційно було призначено. До цього він працював першим заступником голови Хмельницької РДА, ще раніше керував комунальним підприємством облради «Обласна база спеціального медичного постачання».

У листопаді 2020 року Олександр Крупа (крайній справа) потрапив до Пенсійного фонду після кримінальної справи проти попередниці, яка очолювала установу фото з сайту управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області

Якщо поглянути у декларацію посадовця, то і він не бідна людина. У 2022 році доходи сім’ї Крупи-сина (жінка та двоє дітей) склали 10,5 млн грн, у 2023 році – 4,66 млн грн.

Торік на банківських рахунках Олександр Крупа та його дружина Катерина тримали 4,38 млн грн, $18,3 тис. і 10,9 тис. євро, готівкою 1,5 млн грн, $427 тис. і 220 тис. євро.

У 2022-2023 роках начальник обласного Пенсійного фонду купив дві дорогі автівки: Audi Q8, 2021 року випуску за 2,1 млн грн і BMW X7, 2022 року випуску за 2,2 млн грн.

Крім цього, у власності Крупи є низка нерухомого майна, у тому числі земельні ділянки. Також минулого року у центральному парку імені Михайла Чекмана розпочалася реконструкція колишнього ресторану «Зоряна ніч». На його місці має з’явитися готельно-ресторанний комплекс у IV кварталі 2024 року. Володільцем майбутнього закладу є Олександр Крупа. Йому ще у 2021 році Хмельницька міська рада надала в десятирічну оренду земельну ділянку.

Кілька слів про главу сімейства Крупи, який і потрапив на епічне фото з горою доларів. З 2001 року Володимир Крупа очолював Контрольно-ревізійне управління у Хмельницькій області (яке з часом трансформувалося у Держфініснпекцію, а потім у Держаудитслужбу). Залишив цей контролюючий орган навесні 2022 року. Двічі його звільняли з посади і двічі він поновлювався через суд. У 1990-х роках Крупа-старший очолював управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, фінансів та соціально-економічного розвитку території Кам’янець-Подільської РДА.

Віталій Тараненко, Єлизавета Жабська, «Главком»