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Росія змінює тактику повітряної війни. Що загрожує Україні?

glavcom.ua
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Україні досі бракує систем протиракетної оборони
фото: depositphotos.com

Останні тенденції повітряної війни у контексті дискусії із західними партнерами

  • Росія й Україна надалі вдосконалюють тактику та інструменти повітряної війни.

Постійними цілями ворожих далекобійних ударів є, зокрема, об’єкти енергетики. Саме цей аспект є найважливішим у дискусії навколо Плану перемоги, візиту президента Володимира Зеленського до США та перемовин із західними партнерами про постачання зброї. Адже саме війна у повітрі, а не наземні фронтові дії, є основним чинником політичного та економічного «виживання» сторін.

  • Основний тренд ворожих далекобійних ударів нині: масоване застосування дронів (по 60-80 одиниць за атаку).

Це пов’язано як із тимчасовим дефіцитом крилатих ракет, так і з покращенням самих БПЛА. Повідомлялося про істотне вдосконалення «Шахедів», а також про появу в складі щоденних «роїв» БПЛА нових моделей, зокрема дешевих невибухових «обманок», що «відтягують» на себе дорогі ракети ППО. Наразі неясно, чи налагодив ворог серійне виробництво такої зброї.

Загрозливими є спроби використання «Шахедів» у гібридній війні. Вони вже регулярно «відхиляються» від курсу – залітаючи то на території Білорусі та Румунії, то (як минулої неділі) впритул до українських атомних електростанцій.

Білоруський диктатор Лукашенко використовує тему транскордонних дронів для своїх туманних заяв-погроз.

Про загрозу для українських АЕС, чи то про її імітацію ворогом, заявили міністр закордонних справ України та компанія «Енергоатом». Цій темі присвячена і свіжа стаття експертів британського інституту RUSI.

Залишається проблема ударів балістичними ракетами по цілях за межами Києва. Адже Україні досі бракує систем протиракетної оборони (Patriot PAC-3 тощо).

Інтенсифікувалися удари коригованими авіабомбами (КАБами) із російських винищувачів. КАБи вперше уразили центр Запоріжжя. Знову зросла частота ударів КАБами по Харкову. Це говорить як про недостатність ППО у прифронтових районах України, так і про зміни у ворожій техніці та тактиці.

Російські КАБи, залишаючись масовою «бюджетною» зброєю, регулярно вдосконалюються. На дії їхніх носіїв впливають і українські удари по авіабазах та складах. Можливо, ворог, у контексті цих ударів, тимчасово перебазував винищувачі між фронтами війни.

  • Україна завдала серію нищівних ударів БПЛА по російському тилу. Як-от, нещодавно, по складах на Кубані та Твєрьщині.

Усі три об’єкти розташовані неподалік авіабаз і найімовірніше зберігали, поряд з артилерійськими боєприпасами, і КАБи. За даними британської і естонської розвідок, на уражених складах були десятки тисяч тонн боєприпасів, знищення яких місяцями стримуватиме дії ворога на фронті.

Раніше на землі були знищені кілька ворожих винищувачів Су-34 та ймовірно база «Шахедів».

Головні висновки експертів із цих успіхів України:

  • Нині заборонені удари Atacms, Storm Shadow та іншими західними ракетами по території Росії залишаються необхідними. Адже уражені (але поки не цілком знищені) ворожі авіахаби у Тихорєцьку та Єйську знаходяться у межах досяжності згаданих ракет. Як і хаб у Курську.
  • Україна може, повинна й буде завдавати ударів углиб Росії – але наразі змушена робити це менш потужною зброєю власного виробництва.
  • Відповідно, коментарі західних урядів про те, що Росія «вже перебазувала сили» за межі дальності Atacms та про нібито загрозу «ескалації», є лише політичними відмовками.

ЗСУ застосовують на фронтах КАБи західного виробництва (зокрема й на Курщині). Але ця тактика, як зазначили минулого тижня закордонні експерти, обмежена нестачею винищувачів та дальністю безпечного запуску бомб. Адже Україна поки не має переваги в небі над фронтом і не може ризикувати дефіцитними літаками, які щоночі задіяні у тиловій ППО.

Новим асиметричним трендом є дедалі масовіше знищення російських розвідувальних БПЛА спеціальними українськими дронами-перехоплювачами. Хоча самі перехоплювачі є сутнісно тактичною зброєю (і застосовуються наразі фронтовими наземними частинами), їх значення вже вийшло на оперативно-тактичний рівень ППО.

У контексті сказаного, наголосимо кілька важливих, зокрема й нових, тез із дискусії про План перемоги, перемовини на Заході та постачання зброї:

  • Президент Зеленський регулярно обговорює із західними партнерами не лише зняття обмежень на застосування західних ракет по Росії та постачання засобів ППО, а й надання додаткових нових видів зброї, додаткової фінансової допомоги та реальних довгострокових гарантій безпеки. Це, зокрема, необхідно для оборони від балістичних ракет, захисту енергетичних об’єктів та протидії КАБам.
  • Серед нових видів зброї, яка може/повинна бути надана Україні, названі винищувачі Mirage, Gripen і Eurofighter європейського виробництва; американські боєприпаси JSOW та JASSM. Можливість передачі європейських винищувачів підтверджувалася західними чиновниками і є політично важливою на фоні складного діалогу зі США. JSOW та JASSM (рішення щодо яких публічно не підтверджені) – відносно сучасна зброя для запуску із F-16 та інших українських винищувачів. Експерти наголошують потребу України й у більш далекобійній та потужній зброї.
  • Міністр закордонних справ України лобіює розширення інвестицій західних партнерів у виробництво української зброї. Ця проривна тактика, успішно започаткована Данією, підтримується кількома членами НАТО. Кошти партнерів сприятимуть, зокрема, збільшенню виробництва вітчизняних далекобійних та «перехоплювальних» дронів. А це компенсуватиме недостатнє постачання західних ракет та літаків.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна зброя окупанти АЕС війна росія

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