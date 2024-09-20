На Донеччині введено обмеження руху

Обмеження руху вводять у населених пунктах Донецької області, де ведуться активні бойові дії

Військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій в конкретній громаді

У Донецькій області влада вирішила ввести тимчасове обмеження руху транспортних засобів та осіб. Йдеться про представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами очільника ОВА, йдеться про населені пункти, де ведуться активні бойові дії у Донецькій області.

«Для пересування та роботи в цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до відповідної військової адміністрації населеного пункту», – розповів Філашкін.

У разі, якщо безпекова ситуація дозволятиме перебувати у громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.

«Ще раз хочу наголосити, що життя людей – найвища цінність, тому робимо все можливе для того, щоб його захистити», – додав він.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як відомо, ситуація на Донеччині залишається вкрай складною, важкі бої щоденно – Курахівський напрямок, Покровський. Однак українські захисники змогли зменшити штурмовий потенціал російських військ.

Як повідомлялося, з 1 жовтня пошта «Донбасу» почне стягувати комісію при оплаті житлово-комунальних послуг. Мешканцям окупованої території доведеться платити на 1,5% більше, навіть за послуги, які фактично не надаються.

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