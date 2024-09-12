Опитування показало, скільки угорців виступають проти вступу України до ЄС

У 2024 році шість з десяти громадян Угорщини (61%) відкинули б членство нашої держави у Євросоюзі

Порівняно з минулим роком, угорці стали менш відкритими до нинішнього розширення ЄС

Серед усіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу громадяни Угорщини найменше підтримують шлях України. Про це свідчить опитування аналітичного центру Policy Solutions, повідомляє Telex.

«Порівняно з минулим роком, угорці набагато менш відкриті до нинішнього розширення ЄС, свідчать результати опитування. Рік тому більшість респондентів виступали за вступ кількох країн-кандидатів, але у 2024 році лише 45% опитаних позитивно ставилися до Чорногорії, країни з найвищою підтримкою», – йдеться у матеріалі.

Також фіксується зниження відкритості до України, яка вже є найбільш неприйнятною країною-кандидатом: рік тому незначна кількість угорців виступила б проти вступу України до ЄС, а у 2024 році шість з десяти громадян Угорщини (61%) відкинули б членство України у Євросоюзі.

«Вступ України до ЄС є найбільш популярним серед виборців опозиційної партії Угорщини «Тиса»: 34% за і 53% проти. Виборці цієї партії найбільше хотіли б бачити приєднання до ЄС Чорногорії (50%), тоді як виборці партії Віктора Орбана «Фідес» хотіли б бачити приєднання Туреччини», – свідчать дані опитування.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо мовляв існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Сіярто заявив про порушення прав угорської громади в Україні, з обмеженим доступом до їхньої культури та рідної мови. Україна нібито створила безпрецедентні енергетичні виклики для двох країн-членів ЄС: Угорщини та Словаччини, що не здається нормальним для країни, яка хоче вступити до ЄС.

Раніше Сійярто пообіцяв, що під час угорського головування в Раді ЄС обіцяє робити все можливе з просування переговорів про вступ Грузії.

До слова, Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ.