Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб

Путін збільшив чисельність армії РФ, Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги, ДБР завершило розслідування держзради Дубінського. «Главком» склав добірку новин 16 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вищий антикорупційний суд відмовив у арешті очільника АМКУ Кириленка

Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 16 вересня відмовили в задоволенні апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Прокурор оскаржував рішення суду від 28 серпня. Тоді ж Вищий антикорупційний суд визначив голові АМКУ запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн та зобов’язання носити електронний браслет.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації. Сам посадовець обвинувачення відкидає.

Під час судового засідання сторона обвинувачення наполягала на тому, що Павла Кириленка треба взяти під варту, оскільки він може мати вплив на свідків у справі, а також через ризик того, що він може безперешкодно виїхати за кордон та не повернутись.

Путін збільшив чисельність армії РФ

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб.

Очільник Кремля збільшив чисельність свого війська на 180 тис. – до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців.

До відома, востаннє Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року, тоді вона становила 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

Зазначимо, що станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно становить 800 тис. осіб. У резерві перебуває 1 млн осіб.

Розвідка атакувала російську базу безпілотників у Сирії

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи «Хімік» вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

Операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо. Тут російські війська виготовляли та тестували ударні БпЛА.

Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення «камуфльованих саморобних вибухових пристроїв», бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

Україна наступного тижня представить союзникам план перемоги

План перемоги України у війні готовий на 90%. На наступний тиждень Україна представить його союзникам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«І протягом усього дня в різних форматах – наради з підготовки нашого, українського, плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом», – каже президент.

Зеленський наголосив, що необхідні кроки для перемоги України вже визначені абсолютно чітко.

ДБР завершило розслідування держзради Дубінського

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.

Судячи з обставин справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний «Буратіно»), екснардепа Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний «Ветеран», за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та експрокурора Костянтина Кулика (позивний «Птичка»).

Фігурантам інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).