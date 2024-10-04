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Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася
ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу
колаж: glavcom.ua

Тетяна Крупа є членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії «Слуга Народу»

Сьогодні, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу на незаконному збагачені. Під час обшуків у її родині знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Що відомо про Тетяну Крупу?

Тетяна Крупа є членом депутатської фракції Хмельницької обласної ради від партії «Слуга Народу» та входить до депутатських груп «Медицина Хмельниччини», «Єдність». Про це повідомляє Хмельницька обласна рада.

Також Крупа є членом постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Вона очолює посаду головного лікаря КЗО «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та має звання Заслуженого лікаря України.

Народний депутат України Володимир Ар'єв повідомив, що Тетяна Крупа тиждень тому проголосувала проти звернення обласної ради до всіх державних органів щодо процесу обміну полонених.

Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася фото 1
фото: Володимир Ар'єв

Що відомо про сина та чоловіка Тетяни Крупи?

Державне бюро розслідувань сьогодні, 4 жовтня, провело обшуки у родині Тетяни Крупи. 

Як свідчать дані Youcontrol, чоловік чиновниці Володимир Крупа був керівником Державної аудиторської служби у Хмельницькій області. Основним завданням цієї структури є проведення ревізій та перевірок для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та державного майна.

Володимир Крупа екскерівник Державної аудиторської служби у Хмельницькій області
Володимир Крупа екскерівник Державної аудиторської служби у Хмельницькій області
фото: «Ексклюзив»

Однак Володимир Крупа не отримав звинувачення від ДБР, на відміну від його сина Олександра, який наразі очолює обласний Пенсійний фонд на Хмельниччині. Як відомо, він у 2018 році був першим заступником голови Хмельницької районної державної адміністрації.

Олександр Крупа очолює обласний Пенсійний фонд на Хмельниччині
Олександр Крупа очолює обласний Пенсійний фонд на Хмельниччині
фото: sudrada.gov.ua

Правоохоронці виявили, що родина володіє 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького.

Також за кордоном у власності родини перебуває нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.

Заслужений лікар України та «слуга народу». Що відомо про Тетяну Крупу, яка незаконно збагатилася фото 2
фото: соцмережі

ДБР під час обшуків у будинку сім'ї знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальник обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у робочому кабінеті чиновниці, ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Згодом очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін відреагував на схему з ухилянтами та заявив, що його вражають масштаби цинізму.

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Теги: Україна Хмельницький ДБР партія Слуга народу корупція в Україні Хмельниччина корупція депутат

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