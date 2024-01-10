Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна

Нардеп Гетманцев каже: «Війна – такий період, коли всі біднішають». Але це не так

Гринкевичі – прізвище родини львівського бізнесмена, інформація про діяльність якої котрий тиждень збурює українське суспільство. Приводів, які спровокували лавину скандалів кілька. Почалося все напередодні Нового року. Тоді в руках силовиків опинився глава сімейства – Ігор Володимирович Гринкевич. Державне бюро розслідувань підозрює чоловіка у підкупі співробітника ДБР – у справі фігурує хабар у $500 тис. Наразі бізнесмен перебуває у СІЗО.

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Після цього у мережі спливли деталі про спосіб життя сина Ігоря Гринкевича Романа. Наприклад, молодик призовного віку виїхав до Венеції як волонтер і там… освідчився українській художниці Соні Морозюк. Гринкевич-молодший подарував дівчині каблучку за $7 тис.

За цим збурена громадськість детально вивчила активи та майно сімейства Гринкевичів. Тут вже з’ясувалося, що у 2023 році, під час війни, статки династії, яка активно заробляла на армії зростали у геометричній прогресії.

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«Главком» дослідив, що не так з бізнесом Гринкевичів і чому це прізвище дуже швидко стали новим символом корупції у час війни.

«Велика рибу», яку відгодувало Міноборони

Правоохоронці називають Ігоря Гринкевича одним із найбільших постачальників одягу та білизни для Міністерства оборони. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 «оборонні» тендери на понад 1,5 млрд грн.

Підозрюваний бізнесмен Ігор Гринкевич (на фото праворуч) позує з колишнім спрем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсон фото з відкритих джерел

Однак тут вже є певна нестиковка: офіційно прізвище Гринкевича-старшого не має стосунку до жодної компанії, яку Міноборони обирало переможцем у згаданих тендерах. Тут на авансцену скандальної справи виходять дружина Гринкевича Світлана, син Роман та донька Ольга Швед. Усі вони є власниками або ними були у фірмах, до яких в правоохоронців тепер є конкретні питання.

При цьому Ігор Гринкевич дійсно позиціонував себе главою не лише сімейства, а й бізнесу, яке воно вело. Чоловік публічно світився у компанії топпосадовців Львівської області.

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На початку листопада 2023 року бізнесмен разом із очільником обласної військової адміністрації Максимом Козицьким і головою обласної ради Юрієм Холодом навіть підписали меморандум про співпрацю.

На початку листопада 2023 року бізнесмен Ігор Гринкевич (посередині) разом із очільником ОВА Максимом Козицьким (праворуч) і головою обласної ради Юрієм Холодом (ліворуч) підписали меморандум про співпрацю фото: Львівська ОВА

Документ передбачав створення обласного центру соціальної реабілітації дітей за рахунок коштів бюджету Львівщини, а також гранту від Міністерства закордонних справ Нідерландів, на який подався львівський благодійний фонд HopeUA. Саме цей фонд на вказаній зустрічі представляв бізнесмен Гринкевич.

«Тепер цей проєкт не вдасться реалізувати через те, що підписант (Ігор Гринкевич – «Главком»), людина, яка намагалася достукатися до уряду Нідерландів, виявився нечесним на слово і руку», – заявив Максим Козицький у відеозверненні 9 січня.

Крім цього, голова Львівської ОВА пообіцяв розірвати три договори (реконструкція школи-довгобуду у смт Гірник, реконструкція школи-довгобуд у селі Черниця і будівництво центру безпеки громадян у селі Східниця) з фірмами Ігоря Гринкевича.

Також влада Львівщини запевнила, що розірве меморандум, де стоїть підпис Гринкевича-старшого як представника благодійного фонду HopeUA.

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Сімейні компанії. Які питання?

Тепер безпосередньо про фірми з орбіти Гринкевичів, які фігурують у кримінальних провадженнях.

Йдеться про ТОВ «Перспектива «Місто буд», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект», ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», ТОВ «Альянс Iмекс Транс» і ТОВ «Сейве».

За версією слідчих Нацполіції, у травні-червні 2022 року Міноборони підписало два контракти на понад 500 млн грн із ТОВ «Перспектива «Місто буд» на закупівлю бронежилетів, бронешоломів і одноразового посуду для ЗСУ. Однак підрядник кілька сотень мільйонів гривень роздав «наліво», зокрема, ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» під виглядом оплати за будівельні матеріали.

Під час досудового розслідування правоохоронці дійшли висновків, що до організації вказаної шахрайської оборудки можуть бути причетні двоє осіб. Серед них тодішній засновник та бенефіціар ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» Артем Гамоцький, двічі засуджений за кримінальні правопорушення. З червня 2023 року компанію переписав на себе Роман Гринкевич, який був її директором. Тут важко знайти логічне пояснення, навіщо сину відомого бізнесмена фірма, в якої великі проблеми із законом.

Що стосується самого підрядника Міноборони ТОВ «Перспектива «Місто буд», то компанією володіє мешканець Львова Петро Кручінін. Петро Ігорович, як і Роман Ігорович Гринкевич, є співзасновниками згаданого львівського благодійного фонду Hope UA. У 2022 році президент Володимир Зеленський навіть нагородив Романа Гринкевича як волонтера і директора Hope UA відзнакою «Золоте серце».

Ще один корупційний епізод щодо цільового використання коштів Міністерства оборони веде Головне управління СБУ в Києві та області за статтею «Державна зрада». За даними слідчих СБУ, підрядники вдвічі завищили ціни на поставках бронежилетів і шоломів для ЗСУ. Також частину коштів, отриманих від оборонних замовлень, ТОВ «Перспектива «Місто Буд» і ТОВ «Будівельна компанія «Сітіград» вивели на підприємства сім’ї Гринкевичів: ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект», ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», ТОВ «Альянс Iмекс Транс» та ТОВ «Сейве».

Варто додати й таке: під час аудиту Рахункової палати Світлана Гринкевич та Ольга Швед (мати і донька), які володіли ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», дружно вийшли з цієї фірми. Все через те, що компанія на кінець травня 2023 року не поставила для ЗСУ майна на загальну суму 585,44 млн грн.

Дружина. Не лише бізнес-леді

Дружина підозрюваного бізнесмена Світлана Гринкевич, окрім того, що є власницею десятка компаній, встигала ще й працювати на ниві вищої освіти. Пані Світлана працює заступником завідувача кафедри маркетингу і логістики з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка». Гринкевич є доктором економічних наук і професором.

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Як повідомили львівські ЗМІ, з 8 січня 2024 року Світлана Гринкевич пішла у відпустку «за сімейними обставинами». Про ці обставини вже відомо половині країни.

«Нехай цією родиною займається ДБР. Знаю лише, що у «Політехніці» вона працює, здається, з 2021 року. Загалом, у нас в університеті працює шість тисяч працівників Я не переслідую такої мети всіх знати особисто…» – так прокоментував ситуацію журналістам ректор Юрій Бобало.

Відрефлексувала на цю історію екснардепка і звільнена професор «Львівської політехніки» Ірина Фаріон. Вона пригадала, що не так давно керівництво вишу і Міносвіти брутально і незаконно звільнило її за… захист української мови, а от звільняти Світлану Гринкевич через гучний корупційний скандал чомусь ніхто досі не збирається.

Розлучення. Донька рятує майно

Несподівані метаморфози на особистому фронті переживає тепер і донька Гринкевича Ольга Швед. Вона теж полюбляє шикарне життя. Жінка «прогриміла» у ЗМІ через подорож VIP-вагоном «Укрзалізниці». У 2016 році Гринкевич-молодша вийшла заміж за півзахисника футбольного клубу «Шахтар» Мар’яна Шведа. У 2019 році в пари народилася дівчинка.

У 2016 році донька Гринкевича Ольга Швед вийшла заміж за півзахисника футбольного клубу «Шахтар» Мар’яна Шведа фото з відкритих джерел

Проте у червні 2022 року Ольга Швед ініціювала розірвання шлюбу з футболістом. У суді панянка пояснила: кілька разів намагалася покращити сімейні стосунки, але безрезультатно. Вважає, що подальше спільне життя і збереження шлюбу, неможливе. Феміда стала на її бік і розлучила сім’ю Шведів.

Через рік, у травні 2023 року Мар’ян Швед опам’ятався і пішов до суду: захотів 50% вартості частки у статутному капіталі ТОВ «ВТ Девелопмент», до якої входить: нежитлове приміщення загальною площею 1758,3 кв.м, будівля загальною площею 3119,6 кв.м і земельна ділянка 0,15 га. Також футболіст поклав око на частину столичної квартири, яку колишня дружина Ольга придбала за його кошти.

Поки кінцевого рішення нема, Ольга Швед провернула цікавий фінт. Як тільки-но ексчоловік виставив претензії на її фірму «ВТ Девелопмент», яка спеціалізується на торгівлі продуктами харчування та напоями, компанію було переписано на тещу-професорку Світлану Гринкевич. А та, не довго думаючи, знайшла львів’янина Максима Станкевича, який тепер і став кінцевим бенефіціаром «ВТ Девелопмент». До речі, цей добродій у 2016 році був директором львівської «Вест Білдінг Груп», за якою тоді стояла… все та ж Світлана Гринкевич.

Справи сердечні. Син-волонтер засипає подарунками кохану

До затримання батька-бізнесмена про Романа Гринкевича також було мало що відомо. Хіба що папараці впіймали його на спільному фото з 25-річною художницею, Сонею Морозюк під час відкриття персональної виставки. Згодом стало відомо, що пара зустрічається, а Роман зробив Соні пропозицію руки і серця аж у Венецію, виїхавши туди як… волонтер.

Роман Гринкевич і Соня Морозюк планували одружитися. На заваді став корупційний скандал фото з відкритих джерел

Як повідомляв «Главком», 2023 рік виявися дуже врожайним на дорогі покупки, як для самого Романа, так і його рідних та коханої Соні.

Роман Гринкевич 5 травня 2023 року придбав у престижному селищі Козин Обухівського району Київської області будинок площею 289 кв. м за 25 млн грн (при ринковій вартості у 50,5 млн грн). Того ж дня Роман купив чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козин.

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17 травня 2023 року львівська професорка Світлана Гринкевич стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгомирова (Печерськ) – площею 51,6 кв. м та 123,6 кв. м. Загальна ринкова вартість оцінюється приблизно від 30 до 35 млн грн. А у листопаді 2023 року Світлана Гринкевич придбала земельну ділянку у Львівській області.

У березні 2023 року Світлана Гринкевич придбала мотельний комплекс «Катерина», розташований на обхідній дорозі (500 м від стадіону «Арена-Львів»).

Ірина Федак, теща Ігоря Гринкевича, стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області, квартир у Львові площею 127,7 кв. м, а також земельної ділянки в Київській області площею 2 га протягом 2023 року.

Також торік збагатився на квартиру вже колишній зять Ігоря Гринкевича, футболіст Мар’ян Швед отримав право власності на квартиру у Львові площею 161 кв. м за 8 млн грн у вересні 2023 року.

Наречена Романа Гринкевича, художниця Соня Морозюк, у 2023 році придбала автомобіль Porsche Cayenne 2015 року та комерційне приміщення в Києві, площею 122 кв. м.

Пояснення походженню грошей на такі придбання під час війни публічно прокоментувала лише потенційна невістка сімейства Гринкевичі Соня Морозюк. Вона заявила, що, наприклад, автівка їй обійшлася у $33 тис.

А от її коханий Роман Гринкевич вирішив відреагувати лише на численні публікації щодо потенційних корупційних зловживань його сім’ї на державних закупівлях. За його словами, правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в Міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Також він запевнив, що його родина тікати за кордон не планує.

Віталій Тараненко, «Главком»