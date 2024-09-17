Зростання бідності в ЄС: у яких країнах жити найважче

Сусідні з Україною держави, що входять до ЄС найчастіше потерпають від бідності

Кожен 15-й житель ЄС має матеріальні труднощі

Європейці дедалі більше стикаються з серйозними матеріальними труднощами. Про це свідчить нове дослідження Євростату.

Аналіз показав, що Євросоюз у 2023 році зіткнувся з незначним, але тривожним зростанням рівня матеріальної та соціальної депривації серед своїх громадян. Виявилось, що 6,8% населення ЄС переживає серйозні матеріальні та соціальні труднощі, що на 0,1% більше порівняно з 2022 роком.

Найвищий рівень депривації:

Румунія – 19,8%

Болгарія – 18,0%

Греція – 13,5%

Угорщина – 10,4%

Іспанія – 9,0%

Найнижчий рівень депривації:

Словенія – 2,0%

Кіпр – 2,4%

Швеція, Люксембург та Естонія – по 2,5%.

Дослідження виявило значний гендерний розрив у рівні депривації. В середньому по ЄС 7,2% жінок стикаються з матеріальними труднощами, тоді як серед чоловіків цей показник становить 6,4%.

Цікаво, що в віковій групі старше 65 років ситуація дещо краща, але гендерна нерівність зберігається: 6,1% жінок проти 4,8% чоловіків живуть в умовах депривації.

Що означає «матеріальна та соціальна депривація»?

Цей термін відноситься до неможливості дозволити собі певний набір товарів, послуг або соціальних активностей, які більшість людей вважають необхідними для адекватної якості життя.

Євростат визначає тяжку матеріальну та соціальну депривацію за 13 критеріями, які охоплюють як домогосподарства, так і окремих осіб. Серед них – здатність оплатити непередбачені витрати, щорічну відпустку, регулярне споживання м'яса чи риби, опалення житла, володіння автомобілем та доступ до інтернету. Особи, які не можуть дозволити собі сім або більше з цих пунктів, вважаються такими, що перебувають у стані серйозної матеріальної та соціальної депривації.

До слова, Нідерланди та Норвегія є найкращими країнами для тих, хто хоче мати і гарну роботу і більше вільного часу на відпочинок, а Туречина та Чорногорія пасуть задніх.