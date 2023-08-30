«Люди божеволіли від побаченого». Як росіяни повторили «подвиги» фашистів у Чернігові

Події, які відбулися із проміжком у понад 80 років доводять: рашизм = фашизм

Чернігів – одне з найдревніших міст України, воно було засноване ще у VII столітті і пережило чимало воєн. У часи Середньовіччя його руйнували монголо-татари, під час Другої світової – німці. Зараз за це взялися рашисти, не відстаючи від своїх варварів-попередників. Терористичні війська РФ бомблять центр Чернігова, зруйнований у 1941 році німецькою армією.

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Через безперервні обстріли у березні 2022 року чимало будинків у Чернігові були знищені. Найбільше постраждали райони на околиці міста. Дісталось і центральній частині – ворог зруйнував готель «Україна», будинок обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр ім. Щорса, розташований поряд із Красною площею міста).

Будівля Чернігівського обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр імені Щорса), по якому росіяни гатили 27 лютого 2022 року. Зовні і здалеку він має цілком довоєнний вигляд. Але якщо придивитися – вибиті вікна закладені фанерою. Зсередини будівля поруйнована, на другому фото – вид з внутрішнього двору

Але найбільшої руйнації історичний центр древнього Чернігова зазнав 19 серпня 2023 року. У день великого релігійного свята православних християн – Преображення Господнього (Яблучного спасу) – росіяни поцілили крилатою ракетою «Іскандер» у будівлю обласного музично-драматичного театру, де проходила виставка дронів. Загинуло семеро людей, серед яких шестирічна дитина, понад 200 мирних жителів було поранено. Зазнали пошкоджень понад 50 будинків у центрі міста. У найближчих до театру будівлях понівечені дахи та вибиті вікна.

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Найближчі до театру будівлі пошкоджені уламками ракети фото: glavcom.ua

Житлові будинки поряд з обласним музично-драматичним театром також постраждали від вибуху. У квартирах повилітало скло з вікон, пошкоджено покрівлю фото: glavcom.ua

Такої величезної шкоди центру Чернігова останній раз завдавали німецько-фашистські загарбники у 1941 році. За свідченнями очевидців, тоді окупанти діяли схожими методами – щоби захопити місто, вони скидали на нього авіабомби та обстрілювали з артилерії.

Почесний громадянин Чернігова Герард Кузнєцов, пережив окупацію міста під час Другої світової війни фото: glavcom.ua

«Вперше німці з'явилися у небі над Черніговом за 5 днів після початку війни – 27 червня, – розповідає в інтерв’ю 2018 року очевидець подій Другої світової, нині вже покійний чернігівець Герард Кузнєцов. – Літак розбомбив район нашого залізничного вокзалу. Були перші жертви. Після цього були нальоти німецьких літаків неодноразово, але не бомбили. Бомбардування міста почалася у серпні. Масові бомбардування. Німці націлилися знищити місто та його населення повністю».

Тоді, понад 80 років тому, про повітряну загрозу мешканців також попереджали сиреною. Як і сьогодні, люди бігли до найближчих бомбосховищ. А ще тоді мало не у кожному дворі були так звані «щілини».

Історична частина міста, розбомблена німцями у 1941 році Фото з особистого архіву Герарда Кузнєцова

За словами, Герарда Кузнєцова, який свого часу пережив найстрашніші бомбардування Чернігова, щілина – це траншея у кілька метрів завдовжки, метр завширшки, та два метри у глибину. Для більшого захисту зверху потрібно було зробити перекриття, хоча б із дошок. «Щілини», за словами очевидців, тоді врятували багато місцевих мешканців.

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«Ми знайшли дошки, колоди у сараї та накрили ту яму, а потім зверху землею засипали. Насипали землі багато, – згадував Герард Кузнєцов. – Вночі 24 серпня ми з мамою ховалися у цій щілині від бомбардування. Там ще кілька сусідів із нами у цій ямі було. І коли почали бомбити Лісковицю (один з районів Чернігова), одна бомба впала прямо на це перекриття і застрягла. Щастя, що вона не пробила перекриття. Нас обсипало землею. У щілинах між перекриттями земля посипалася. Ми вискочили, а скрізь все горить. Різнокольорові вогні – зелені, сині, блакитні. Жах! Добре, що ми своєчасно те перекриття зробили!».

Ховатись від обстрілів у підвалах багатоповерхівок і у ті часи вважалось вкрай небезпечним. Але під час бомбардувань у мешканців особливого вибору не було, так само, як і у їхніх нащадків, у 21 столітті. Люди бігли туди, де хоч якось можна було укритися.

Фотографії з особистого архіву Герарда Кузнєцова, на яких зафіксовані руйнування міста під час Другої світової війни

Один із найбільших обстрілів Чернігова, за словами Герарда Кузнєцова, був у серпні 1941 року.

«Коли оголосили повітряну тривогу, люди кинулися ховатися у найближчі укриття. За кілька хвилин німецькі літаки заполонили небо, – згадує очевидець. – На Чернігів обрушився град запалювальних та фугасних бомб. Місто спалахнуло. Полум'я було таким великим, що його бачили у багатьох населених пунктах за десятки кілометрів від Чернігова. Тоді у Чернігові головним бомбосховищем було приміщення багатоповерхівки на розі сучасних вулиць Шевченка і проспекту Миру. Туди у підвал набилося сотні людей. Окрім перехожих та мешканців нашого кварталу, там же були й біженці. Їх накрило і всі вони загинули. Бомбардування тривало три доби, з невеликими перервами. Страшно було. Горіли і будинки житлові, і школи, і лікарні, і установи, і фабрики. Люди божеволіли від побаченого».

Герард Кузнєцов пережив бомбардування Чернігова під час Другої світової. Чоловіка не стало 25 березня 2020 року фото: glavcom.ua

Багато архівних документів тих часів були втрачені. Тому офіційних документальних підтверджень слів очевидців тих страшних подій немає. Сучасні історики пояснюють: документально можуть підтвердити тільки те, що центр міста тоді дійсно був зруйнований.

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І от 19 серпня 2023 року росіяни поцілили ракетою у той самий район міста, який під час Другої світової зруйнували німці. І знову – загиблі, знову зруйновані будівлі.

На місце загибелі людей внаслідок обстрілу 19 серпня містяни принесли квіти фото: glavcom.ua

Єдина різниця – росіянам таки не вдалося окупувати обласний центр. Попри страшні обстріли, руйнацію інфраструктури та житлових будинків, загибель людей – місто-герой Чернігів вистояло.

У Чернігівському обласному історичному музеї імені В.В. Тарновскього є навіть виставка під назвою «Рашиzм = фашизм», експонати якої проводять паралель між подіями у Чернігові у 1941-му році та сучасною війною.

Олена Лазун, для «Главкома»