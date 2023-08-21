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Костянтин Машовець Координатор групи «Информационное сопротивление»

Трагедія у Чернігові: невже треба пояснювати, хто у ній винен?

glavcom.ua
Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова
фото: Радіо Свобода

Війни повинні бути припинені як можна швидше

Ви серьйозно вважаєте, що ракетний удар по густозаселеному центру обласного міста можливо «виправдати» виставкою дронів?

Нагадати визначення терміну «воєнний злочин»?

Це свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни.

Збірне поняття у міжнародному праві, що об'єднує групу серйозних порушень правил ведення бойових дій («закону війни») та норм і принципів міжнародного гуманітарного права, що вчиняється умисно або через грубу необережність.

Серед принципів, що лежать в основі законів війни можна відзначити три основних:

  • Війни повинні обмежуватися досягненням політичних цілей, які поклали початок війні (наприклад, територіальний контроль), і не повинні включати непотрібних руйнувань;
  • Війни повинні бути припинені як можна швидше;
  • Люди і майно, які не сприяють військовим зусиллям, повинні бути захищені від непотрібного руйнування та поневірянь. навіть, якщо це протирічить військовим цілям ворогуючих сторін

Таким чином, по суті, російські військово-політичне та військове командування, віддавши відповідний наказ й організуваши нанесення цього ракетного удару саме по цивільному об'єкту та центру густозаселеного міста (навіть якщо там й були присутні якісь українські «дронщики»), по-суті свідомо та навмисно порушило перший та третій принципи законів війни (лат. jus in bello, англ. law of war).

Й у цьому сенсі, виправдовути ці дії прагненням нанести ураження «лігітімній» (законній) цілі (під якою розуміється ця сама «виставка дронів») росіянам, явно, не варто.

Бо, якщо ви ведете бойові дії, не зважаючи на норми міжнародного права (частиною якого й є закони та звичаї вйни), тоді слід так прямо й заявити. «Для нас воєнна доцільність важливіша за життя та поневіряння мирного населення».

У цьому сенсі, російське військово-політичне керівництво чомусь наполегливо притримується якогось дебільного дуалізму.

Коли вони, неважливо навмисно, або помилково, вражають цивільну інфраструктуру чи житлові будинки, вбивають та калічать мирне населення, то зразу ж й обов'язково заявляють, що «вражали військовий об'єкт». Тобто, за замовчуванням, доводять, що для них закони та звичаї війни (по-суті, міжнародне право) не є визначальним фактором в ході організації та ведення ними бойових дій.

Але тут же, офіційні представники Кремля, починають доводити, що вони «безумовно та обов'язково» дотримуються законів та звичаїв війни. Й що характерно, ніякого протиріччя, або «несовпадения» вони, при цьому, не бачать.

Тут можливі два варіанта.

  1. або російське командування настільки тупе, що не розуміє сенсу та визначення таких понять, як закони та звичаї війни, воєнний злочин та міжародне право.
  2. або свідомо на все це плює, роблячи військову доцільність – головним фактором, визначаючим форми та методи ведення ним бойових дій. а усі заяви на кшталт «ми дотримуємось.» є неприкритою й дуже відвертою брехнею.

Підсумуємо.

Всі ті, хто зараз активно «накидує» про недоцільність організації та проведення «виставки дронів» у Чернігові, мають сенс виключно у рамках реалізації нашої власної стратегії ведення війни й прагнення її оптимізувати та позбутися наших «внутрішніх помилок».

Але, при цьому, всім їм варто пам'ятати. це «накидування» також однозначно підіграє й росіянам, які вже верещать. Про те, що «вони били виключно по військовому об'єкту», сором'язливо опускаючи той факт, що цим «воєнним об'єктом» був обласний драмтеатр міста Чернігова та його центральний квартал (що, за замовчуванням, підпадає під визначення «воєнний злочин»).

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: виставка злочин обстріл росія Чернігів

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