Нічний обстріл Чернігова та Ніжина: поліція оприлюднила фото

Попри заяви про зниження активності окупанти всю ніч обстрілювали Чернігів

Поліція Чернігівщини документує наслідки ворожих атак на мирні квартали Чернігова та Ніжина.

Так, сьогодні, 30 березня, ворог завдав потужних ударів по житлових районах Чернігова та Ніжина. Внаслідок ворожих обстрілів та авіаударів постраждали або повністю зруйновані приватні будинки, низка будівель та об’єктів цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється.

Нині на місцях працюють поліцейські, рятувальники та спеціалісти відповідних служб і відомств.

Раніше голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські окупаційні війська вночі обстріляли Чернігів та інші міста області, попри заяви російської делегації щодо зменшення інтенсивності обстрілів у Київській і Чернігівській областях.

«Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо», – розповів Чаус.

Очільник адміністрації додав, що «зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову.

«Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову», – каже Чаус.