Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото

Британський боксер не зміг повернути собі чемпіонські пояси

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю

Володар поясів WBA, WBO та IBO, українець Олександр Усик під час бою підбив око колишньому чемпіонові світу в надважкій вазі, британцю Тайсону Ф’юрі. Про це свідчать фото Ф’юрі після поєдинку.

На пресконференції після бою Ф’юрі виглядав втомленим і пригніченим.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.