Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю
Володар поясів WBA, WBO та IBO, українець Олександр Усик під час бою підбив око колишньому чемпіонові світу в надважкій вазі, британцю Тайсону Ф’юрі. Про це свідчать фото Ф’юрі після поєдинку.
На пресконференції після бою Ф’юрі виглядав втомленим і пригніченим.
Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.
Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України
Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.
Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.
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