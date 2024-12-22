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Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
Британський боксер не зміг повернути собі чемпіонські пояси
фото з відкритих джерел

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю

Володар поясів WBA, WBO та IBO, українець Олександр Усик під час бою підбив око колишньому чемпіонові світу в надважкій вазі, британцю Тайсону Ф’юрі. Про це свідчать фото Ф’юрі після поєдинку.

На пресконференції після бою Ф’юрі виглядав втомленим і пригніченим.

Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото фото 1
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото фото 2

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

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Теги: Олександр Усик

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