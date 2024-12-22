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У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Польщі введено штраф за «тепловий паразитизм»: що слід знати українцям
Не всі будинки у Польщі опалюються однаково
фото із відкритих джерел

З настанням опалювального сезону житлово-будівельні кооперативи по всій Польщі почали перевірку температури у квартирах

Мешканці багатоквартирних будинків у Польщі можуть отримати штраф, якщо не дотримуються встановленого температурного режиму. Про це пише Gazeta Prawna.

«Інспектори у Польщі перевіряють, чи дотримуються орендарями норми щодо мінімальної температури в приміщеннях. Несправедлива економія на опаленні може вплинути на ваших сусідів і наразити вас на штраф», – пишуть журналісти. 

З початком опалювального сезону житлово-будівельні кооперативи по всій Польщі проводять перевірки температури у квартирах. Це спрямовано на боротьбу з так званим «тепловим паразитизмом» – практикою, коли мешканці вимикають опалення у себе в помешканні, покладаючись на тепло від сусідів.

Це має кілька негативних наслідків, адже відсутність належного опалення сприяє:

  • зростанню витрат на опалення для інших мешканців;
  • несправедливому розподілу рахунків;
  • пошкодженню будівлі (підвищення вогкості або розвиток цвілі).

«Перевірки, які здійснюють житлово-будівельні кооперативи, викликані зростанням вартості опалення та необхідністю справедливого розподілу плати», – йдеться у статті. 

Згідно з розпорядженням міністра інфраструктури, мінімальна температура в житлових приміщеннях має становити 20 °C, а у ванних кімнатах – 24 °C. Однак деякі громади дозволяють знижувати температуру до 16–17°C. За недотримання цих норм можуть виписати штраф до 500 злотих.

До слова, серед 30 мегаполісів світу Краків посів перше місце зі зростання цін на житло за рік, Варшава – четверте.Краків посів перше місце зі зростанням на 25% за рік, Дубай – друге зі 19,4%, Мадрид – третє з 18,9%, а Варшава – четверте з 14,2%. Водночас у Берліні експерти зафіксували зниження цін на 6,2%, а в Парижі на 5,5% відповідно.

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Теги: опалення штраф житло Польща соціум

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