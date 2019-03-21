Опубліковано список нових санкцій України проти РФ документ



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РНБО України затвердила додатковий список осіб, щодо яких вводяться обмежувальні санкції

Санкції були введені стосовно 294 юридичних та 848 фізичних осіб

Рада національної безпеки і оборони затвердила додатковий список із 294 юридичних осіб, щодо яких вводяться обмежувальні санкції.

Про це йдеться в указі президента №82/2019 від 19 березня, розміщеному на сайті глави держави.

Зокрема, до списку потрапили компанії, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, а також кримського півострова, і компанії, які поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту та інші.

Зокрема, це компанії: «Мако-холдинг» Олександра Януковича, EN + Group і ряд інших пов'язаних із Олегом Дерипаскою підприємств, російські «Силові машини» і «Стройтрансгаз», а також суднобудівний завод «Залив» народного депутата Костянтина Жеваго.

Також окрему групи складають 11 російських видавництв і книжкових інтернет-магазинів.

Потрапили до списку санкцій повторно українські «дочки» російських держбанків - «Сбербанку», ВЕБ і ВТБ. Їм на два роки заборонено виводити капітал на користь пов'язаних із банками осіб.

До переліку також потрапила Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) і її представництво у Києві і ТОВ «Яндекс».

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Також РНБО включило до списку санкцій російські і кримські будівельні компанії (понад 15 таких компаній).

До цього переліку потрапили: ТОВ «СГМ-Міст», ПАТ «Мостотрест» і ТОВ «Стройгазмонтаж» (усі — Москва, РФ), АТ «Інститут «Гіпростроймост — СанктПетербург», ТОВ «Мостотряд №75», будівельна холдингова компанія «Старе місто — КАРСТ» (усі — Санкт-Петербург), ТОВ «Портгідрострой», федеральна казенна установа «Управління федеральних автомобільних доріг «Тамань» федерального дорожнього агентства», АТ «Фірма Деко» (усі — Краснодарський край, РФ).

Окрім цього, у список потрапили: АТ «Краснодаргазстрой» і ТОВ «Мостдорстрой» (обидві — Краснодар, РФ), ТОВ «КБК Груп» (Сочі, РФ) і АТ «Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ» (Алдан, РФ).

У список також включені зареєстровані в Криму ТОВ «Боспорекострой» і ТОВ «ГідроПромСтрой».

У відношенні до цих компаній санкції введені строком на три роки і передбачають блокування їхнії активів, а також заборона на здійснення у них держзакупівель товарів, робіт і послуг.

Зазначимо, що санкції були введені стосовно 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Також нагадаємо, що США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

Джерело: Економічна правда