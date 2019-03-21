Опубліковано список нових санкцій України проти РФ

Опубліковано список нових санкцій України проти РФдокумент
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Санкції були введені стосовно 294 юридичних та 848 фізичних осіб
Рада національної безпеки і оборони затвердила додатковий список із 294 юридичних осіб, щодо яких вводяться обмежувальні санкції.
Про це йдеться в указі президента №82/2019 від 19 березня, розміщеному на сайті глави держави.
Зокрема, до списку потрапили компанії, причетні до будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, а також кримського півострова, і компанії, які поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту та інші.
Зокрема, це компанії: «Мако-холдинг» Олександра Януковича, EN + Group і ряд інших пов'язаних із Олегом Дерипаскою підприємств, російські «Силові машини» і «Стройтрансгаз», а також суднобудівний завод «Залив» народного депутата Костянтина Жеваго.
Також окрему групи складають 11 російських видавництв і книжкових інтернет-магазинів.
Потрапили до списку санкцій повторно українські «дочки» російських держбанків - «Сбербанку», ВЕБ і ВТБ. Їм на два роки заборонено виводити капітал на користь пов'язаних із банками осіб.
До переліку також потрапила Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) і її представництво у Києві і ТОВ «Яндекс».
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Також РНБО включило до списку санкцій російські і кримські будівельні компанії (понад 15 таких компаній).
До цього переліку потрапили: ТОВ «СГМ-Міст», ПАТ «Мостотрест» і ТОВ «Стройгазмонтаж» (усі — Москва, РФ), АТ «Інститут «Гіпростроймост — СанктПетербург», ТОВ «Мостотряд №75», будівельна холдингова компанія «Старе місто — КАРСТ» (усі — Санкт-Петербург), ТОВ «Портгідрострой», федеральна казенна установа «Управління федеральних автомобільних доріг «Тамань» федерального дорожнього агентства», АТ «Фірма Деко» (усі — Краснодарський край, РФ).
Окрім цього, у список потрапили: АТ «Краснодаргазстрой» і ТОВ «Мостдорстрой» (обидві — Краснодар, РФ), ТОВ «КБК Груп» (Сочі, РФ) і АТ «Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ» (Алдан, РФ).
У список також включені зареєстровані в Криму ТОВ «Боспорекострой» і ТОВ «ГідроПромСтрой».
У відношенні до цих компаній санкції введені строком на три роки і передбачають блокування їхнії активів, а також заборона на здійснення у них держзакупівель товарів, робіт і послуг.
Зазначимо, що санкції були введені стосовно 294 юридичних та 848 фізичних осіб.
Також нагадаємо, що США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ.
Нагадаємо, 15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.
Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.
Джерело: Економічна правда