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    Президент підписав зміни до держбюджету

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    Президент Петро Порошенко&nbsp; - Президент підписав зміни до держбюджету
    Президент Петро Порошенко 

    Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах

    Президент України Петро Порошенко підписав закон, який вносить зміни у державний бюджет України на 2019 рік. Про це повідомляється на сайті Адміністрації президента України.

    Повідомляється, що документом від 28 лютого цього року № 2696-VIII уточнюються обсяги міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, у зв'язку зі скасуванням виборів в територіальних громадах і додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану у низці областей.

    «Реалізація Закону створює умови для підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та забезпечить ефективне і цільове використання коштів державного бюджету у поточному році», - йдеться в повідомленні. 

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується з 1 січня 2019 року.

    Зазначимо, що Верховна рада України внесла перші зміни в держбюджет-2019 для фінансування територіальних громад, в яких через воєнний стан не пройшли вибори. Документ підтримали 227 нардепів під час голосування 28 лютого. 

    Необхідність у змінах виникла через скасування перших виборів в 45 територіальних громадах, а також виборів місцевих депутатів через воєнний стан у ряді областей в кінці 2018 року.

     

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