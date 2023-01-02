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Новорічний виступ Путіна. Терорист Гіркін розповів, що з ним не так

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новорічний виступ Путіна. Терорист Гіркін розповів, що з ним не так
Президент РФ записав святкове звернення на тлі людей у військовій формі
фото з відкритих джерел

У новорічному привітанні президента Росії задіяли акторів

Після суперечок, що виникли щодо реальності другорядних персонажів у новорічному привітанні президента РФ Володимира Путіна, постало питання й щодо двійника самого російського диктатора. Так, терорист та воєнний злочинець Ігор Гіркін-Стрєлков висміяв путінських акторів. Своїми роздумами він поділився у власному Telegram-каналі.

Пропагандист написав, що дискусії про те, хто ж знімався в ролику  – артисти чи справжні військові, викликали в нього тільки насмішку. 

«Какая разница, кто снимался вместе с артистом, изображавшим президента?» – зауважив Стрєлков.

Також він згадав про двійників Путіна, адже «натуральний» Путін у люди не виходить. До того ж терорист саркастично натякнув про фальшиві зустрічі президента РФ з журналістами.

«Напомню, что совсем недавно Песков четко рассказал – что натуральный (а не «почти идентичный натуральному») не встречается с корреспондентами из опасения потерять своё драгоценное здоровье. И, знаете ли, в данном случае я «Пургоносцу» поверил. Так с чего мне предполагать, что для военных (или артистов – в данном случае разницы никакой, поскольку если военные были настоящими – они выступали в роли артистов) президент сделал исключение? Они что – менее токсичны, чем журналисты?» – поглузував пропагандист.

«Найкраща акторка другого плану»

В оточенні Путіна помітили жінку, яка присутня у різних образах на пропагандистських відео. Президент країни-агресорки постійно з'являється у компанії таємничої блондинки. Винятком для акторки не став і останній ролик із новорічним вітанням російського диктатора.

5 фото
На весь екран

Тож тлом для Путіна стали не військовослужбовці, а, ймовірно, його переодягнені охоронці. 

Нагадаємо, російські ЗМІ проаналізували відео з новорічним зверненням очільника Кремля й упізнали декого з 19 військових, з якими перебував російський диктатор.

Крім того, своє новорічне звернення до росіян 31 грудня президент країни-терористки оголошував у момент масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України.

Як відомо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок». 

Раніше російський диктатор Володимир Путін через новорічні привітання показав, хто для нього у світі є ворогом, а до кого він поки ще може звернутися по допомогу. 

До слова, російський диктатор використовує принаймні трьох двійників з «пластикою» для схожості – Буданов розповів, скільки насправді двійників у Путіна. Голова розвідки задається питанням: «Велике питання в тому, чи існує ще справжній Путін?»

Читайте також: Двійники Путіна. Навіщо українцям згодовують відверту маячню?
Теги: путін Ігор Стрєлков Ігор Гіркін

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