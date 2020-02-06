«Земельної ночі» не буде. Нардепи вирішили впоратись до 19:30



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Парламентарі 6 лютого планують ухвалити закон про ринок землі Фото: РБК-Україна

За пропозицію проголосували 226 нардепів

Верховна Рада України продовжила сьогоднішнє засідання, на якому планується розгляд законопроекту про відкриття ринку землі, до 19:30. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів України.

«Пропозиція подовжити сьогоднішній робочий день до 19:30 і згідно з регламентом працювати, кожну правку розглядати», - сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Так, парламентарі підтримали пропозицію і будуть працювати до 19:30.

Додамо, до зали засідань повернувся спікер парламенту Дмитро Разумков. Президія залишається заблокованою.

Нагадаємо, після провалення голосування за продовження засідання до 20:00, біля президії Ради виникла бійка за участі народних депутатів Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» та нардепів від фракції «Слуга народу».

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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