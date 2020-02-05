Обшуки на «1+1». Глава СБУ озвучив прохання до журналістів



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Голова Служби безпеки України Іван Баканов попросив представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у справі щодо незаконного прослуховування прем‘єра та всебічно сприяти розслідуванню

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав представників телеканалу «1+1» не спекулювати фактами та не маніпулювати суспільною думкою, висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем‘єрміністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На думку очільника СБУ, журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та всебічно сприяти розслідуванню.

«Про жоден тиск на журналістів телеканалу «1+1» або утиски свободи слова в Україні у даній ситуації мова не йде. І йти не може у принципі. Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», - підкреслив Баканов.

Також голова СБУ зазначив, що відповідні слідчі дії у цій справі проводились щодо міністрів, представників державної влади та УДО. Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням.

Зазначається, що слідчими та оперативниками СБУ встановлено, що до проведення незаконного використання прослуховування, отримання, монтування і розповсюдження аудіозаписів можуть бути причетні окремі особи, які періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення на вулиці Куренівській.

«Слідчі дії також проводились і в інших осіб, у тому числі щодо працівників правоохоронного органу, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів», - додали в СБУ.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу, за її словами, не відбувається.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева

Народний депутат України Олександр Дубинський першим повідомив про проведення цього обшуку. Він заявив, що виїжджає в офіс телеканалу і запропонував журналістам та іншим депутатам приєднатися до нього.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.