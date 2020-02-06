Земельні баталії: у Раді вдруге за день почубились депутати (відео)



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Нардепи штурмують президію парламенту

Незважаючи на блокування президії, Рада перейшла до розгляду закону про ринок землі

У Верховній Раді вдруге за день сталася бійка - нардепів Артема Дмитрука і Сергія Власенка.

Це сталося після того, як перший віце-спікер Руслан Стефанчук запропонував продовжити роботу парламенту до 20:00. Таку пропозицію підтримали тільки 222 нардепів.

Стефанчук спробував поставити питання повторно, що викликало невдоволення опозиції. Власенко спробував прорватися до президії, але був зупинений «слугами».

Віце-спікер закликав депутатів утриматися від непарламентських методів протесту.

«Я звертаюся до депутатів, які, на превеликий жаль, провокують непарламентську поведінка в цій залі: займіть свої місця і станьте до виконання своїх обов'язків. Парламент - місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії, а не на кулачних мавпячих стрибках тут», - сказав він.

У результаті вечірнє засідання 226 голосами продовжили до 19:30.

Незважаючи на блокування президії, Рада перейшла до розгляду закону про ринок землі.

Зазначимо, про початок розгляду законопроекту оголосив глава парламенту Дмитро Разумков. Однак, його місце в президії Ради заблокувала голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, тому Разумков передав слово першому віце-спікеру Ради Руслану Стефанчуку.

Як відомо, Верховна Рада планує 6 лютого розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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