Політичні інтриги, нові лідери та військові конфлікти. Що віщують зорі у 2018 році?

Астрологи розповіли про здоров’я Порошенка та Путіна, дочасні вибори, а також старі та нові війни…

2018-й – Рік Жовтого Земляного Собаки за китайським гороскопом. На думку астрологів, цей символ року – добрий, вірний, дружній та щирий. Саме ці якості Жовтого Собаки можуть обіцяти Україні стабільність та злагоду. Проте прогнози різних оракулів відрізняються. Які потрясіння чекають нашу країну і світ у найближчому майбутньому. З цим

Астрологи розповіли про здоров’я Порошенка та Путіна, дочасні вибори, а також старі та нові війни…

2018-й – Рік Жовтого Земляного Собаки за китайським гороскопом. На думку астрологів, цей символ року – добрий, вірний, дружній та щирий. Саме ці якості Жовтого Собаки можуть обіцяти Україні стабільність та злагоду. Проте прогнози різних оракулів відрізняються.

Які потрясіння чекають нашу країну і світ у найближчому майбутньому. З цим питанням «Главком» звернувся до астрологів Наталії Нестеренко, Влада Росса, Катерини Соляник та таролога Ольги Соломки.

Астролог Наталя Нестеренко

Внутрішня політика

Новий рік стане поворотним і підготовчим перед дуже важливими і масштабними трансформаціями. Важливою особливістю майбутнього року буде посилення політичної боротьби і політичних протистоянь. З лютого-березня політичні протиріччя будуть посилюватися, ситуація в парламенті і в стосунках структур, пов'язаних з правовою, правоохоронною діяльністю почне загострюватися. Можливий початок парламентської кризи. Не знаю, чи призведе це до дострокових парламентських виборів, але кульмінація політичних, правових, парламентських конфліктів припаде на травень-серпень 2018 року і буде пов'язана з вимушеними змінами в органах влади.

Ситуацію в парламенті буде дуже складно утримувати в колишніх рамках, починаючи з весни 2018 року, але, можливо, що політичні рішення для розв'язання парламентської кризи будуть прийняті навесні-влітку 2018, а спроби його вирішення у тому числі через вибори будуть перенесені на осінь 2018-го.

Економіка

У вересні-жовтні можуть намітитися нові перспективи міжнародного співробітництва, буде можливий прогрес в міжнародних відносинах, в тому числі економічних. Навесні і восени можуть бути реалізовані важливі економічні реформи. Якщо реформ не буде, в цей же час не виключений небажаний вплив зовнішніх неконтрольованих факторів на економіку. Соціальна політика буде, як і раніше жорсткою, і більшість людей поки не відчують зростання добробуту.

У березні 2018 року може почати погіршуватися ситуація в економіці, як в зв'язку із загальносвітовими тенденціями, так в зв'язку з тим, що в цей час буде здійснено ряд популістських кроків. У період з березня до вересня, швидше за все, будуть тільки закладені причини небажаних фінансових і економічних процесів, які проявляться більш повно у 2019 році. З березня по вересень 2018 року також можливі коливання курсу і цін.

Війна на сході України

Головною подією року стане поворот в ситуації з непідконтрольними територіями, і, ймовірно, що це буде поворот до військового, силового загострення, або ж відбудуться важливі зміни в усьому, що стосується участі військових, силових структур, армії і озброєння в рішенні цієї ситуації.

Астролог Влад Росс

Внутрішня політика

Символом нового року буде Жовта Собака. Це буде рік перезавантаження влади у нашій країні, тому що завжди в роки собаки мирно йшла одна влада і їй на зміну приходила інша. Якщо ми згадаємо останній рік собаки 12 років тому, це був 2006 рік, після Помаранчевої революції до влади прийшов Янукович і став прем’єр-міністром. Так само, до цього, у 1994 році, у рік Собаки, президент Кравчук вирішив влаштувати дострокові вибори, на яких виграв Леонід Кучма.

Відбудеться повне перезавантаження влади - до нас прийдуть політики, про яких ми ніколи не чули. Я прогнозую, що новим президентом України може стати людина під знаком Тельця.

Економіка

Рівень життя наших людей буде підвищуватися, в тому числі і зарплата наших людей. Як пам'ятаємо у 1993 році був повний розвал економіки, а в 1994 році, у Рік Собаки відбулась стабілізація при Кучмі. Нас чекає економічна стабілізація і зростання в наступному році.

Війна на сході України

Війна буде поступово згасити, але закінчиться вона тільки тоді, коли Путін піде з влади. У рік Собаки в 1982 році помер Леонід Брежнєв, який був при владі 18 років. Путін теж 18 років при владі, і так само може закінчити свій життєвий шлях. Згідно з гороскопом, для Путіна буде дуже поганим лютий-березень та серпень-вересень 2018 року. У ці періоди він може піти з влади.

Міжнародна ситуація

Під впливом Марсу Дональд Трамп може піти війною або на Близький Схід, або на Північну Корею. До того ж може відродитися ІДІЛ - в Єгипті, Лівії, в Саудівській Аравії.

Може відбутись повалення лідера КНДР Кім Чен Ина, адже це буде найгірший за прогнозами рік для нього.

Таролог Ольга Соломка

Внутрішня політика

Цей рік буде надзвичайно непростий для України. Взагалі-то вибори мають бути у 2019 році, але таке враження, що будуть у наступному: і парламенту, і президента. Найбільш напружений період буде на початку весни, літо теж спокійним не буде. У липні відбудеться якась глобальна реформа.

Порошенко наступного року може піти. Швидше за все, виникнуть якісь умови, коли йому запропонують якийсь вибір. У серпні ті сили, які відсторонили від влади, намагатимуться повернутись назад. У вересні в Україну прийде новий лідер – відомий молодий чоловік.

Економіка

Протягом року економічна ситуація поліпшуватиметься, у людей буде більше можливості заробити і з’явиться більше грошей. Буде розвиватись сільське господарство.

Війна на сході України

Ситуація на Донбасі вирівняється. Будуть робитися конкретні кроки, які повернуть Донбас у бік України.

Міжнародна ситуація

Путін себе буде прекрасно почувати, піде на черговий термін президентства. У Трампа ситуація гірша – він заграється і його владу будуть обмежувати. Можливо, це пов’язано із Північною Кореєю.

Астролог Катерина Соляник

Внутрішня політика

Україна вже далеко не самотня в своїх діях, вона практично на рівних буде працювати з союзниками, висуваючи свої пропозиції і приймаючи чужі ініціативи. Протягом цього року перебудова всередині країни піде трохи помітніше, ніж раніше. До речі, це ще і непрямий сигнал для тих, хто переживає на тему передчасної зміни влади - при таких умовах її бути просто не може.

Викликає занепокоєння стан здоров’я Петра Порошенка. Є загроза його здоров'ю та життю – це видно у гороскопі прогнозу України, і в його власному. Проте, не прогнозується жодних глобальних і різких змін, тому спроби замахів все ж не будуть здійснені.

Економіка

У економіці з’являться нові можливості. Виживати будуть тільки ті, хто реально здатний видавати якісний продукт.

Війна на сході України

Про ситуацію на Донбасі ми будемо дізнаватися тільки постфактум. Судячи з положення Місяця, в цьому році Україна відчує зміни в бік більшого комфорту. З огляду на забобони я не хочу кидатися сенсаційними прогнозами типу «в цьому році Україна поверне окуповані території». Нехай краще це просто станеться. Але зрушення в цьому процесі дійсно вірогідні.