«Польща забере Львів і перевірить на кордоні тату з Бандерою». Як Росія налаштовує українців проти поляків?

Топ-10 антипольських фейків, які дезінформатори націлювали на українців 2025 році

«Польські партизани підривають власну колію, бо втомилися від України», «Українців роздягають на кордоні у пошуках тату» та «поляки бачать Путіна своїм президентом» – це не заголовки низькосортних таблоїдів, а цілеспрямовані інформаційні снаряди, випущені по українському суспільству у 2025 році. Пропаганда працює на розпалювання ворожнечі по обидва боки україно-польського кордону.

У Польщі російські дезінформатори та польські праворадикали розкручують теорію змови про захоплення Україною Польщі, культ Бандери, маніпулюють історичною темою та лякають українців. Громадська ініціатива «Голка» зібрала топ-10 фейків, спрямованих на поляків, у попередній статті.

У цьому ж матеріалі розберемо масовані атаки фейків, які дезінформатори націлювали на українців 2025 році. Усе для того, щоб переконати українців, що нібито за щирою допомогою Польщі ховаються імперські апетити, наші західні сусіди – вороги, а кожен жест солідарності має прихований «цінник».

Фейк 1. «68% поляків вважають Путіна найкращим президентом своєї країни»

​«Оце смілива заявка!» – мабуть такою логікою послуговувалися в запорєбріковій ботофермі, коли вигадали цей фейк. Перед президентськими виборами в Польщі у проросійських Telegram-каналах «Медведь», «Шкварка 2.0» та інших з’явилося відео з логотипом польського телеканалу TVP World. У ролику стверджувалося, що згідно з опитуваннями, більшість поляків розчаровані в Україні та вважають Путіна «найкращим лідером». Відео створили за допомогою ШІ, щоб деморалізувати українців. Мовляв, навіть там, у Польщі, розумні люди ніби можуть обрати ворожу сторону.

cкріншот з сайту Demagog

Фейк 2: «Польські військові вимагають повернути Львів»

Про те, що Львів нібито польське місто часто стверджують представники правих угруповань на маршах незалежності 11 листопада у Польщі. Під час ходи вулицями Варшави чи Вроцлава вони несуть банери з ревізіоністськими гаслами: «Пам’ятаємо про Львів і Вільнюс», «Львів – це польське місто». На такому благодатному ґрунті російським пропагандистам не шкода «віддати» Львів полякам. Ще наприкінці вересня 2022 року Росія поширювала фейк про те, що Польща розпочала приховану мобілізацію, аби в майбутньому захопити Львів. Пару років тому пропагандисти підробляли скріншоти оголошень нібито від польської партії «Право і Справедливість» (PiS) та інших політсил, де українців закликали «віддати Львів у рахунок боргів за допомогу». Але тепер на озброєння пропагандистів у «кампанії з повернення Львова став ШІ та дипфейки.

У мережі TikTok та X поширювали діпфейк, де люди у формі польських офіцерів звинувачують Україну в атаках безпілотників та закликають «відвоювати» Львів як помсту. Неправдивий контент про події в Польщі також був опублікований на словацьких акаунтах у соціальних мережах.

Ці вкиди мають вселити в головах українців думку, що нібито Польща – агресор, й планує вчинити з Україною те саме, що й Росія.

cкріншот фейкового відео з сайту Demagog

Фейк 3. «Польські партизани підривають залізницю»

​Під час хвиль саботажу на залізниці у 2025 році (зокрема вибух на лінії Варшава-Люблін у листопаді) російські канали поширювали наратив, що це роблять «звичайні поляки-партизани», які ненавидять Україну. «Партизани в Польщі» атакували залізничні маршрути, щоб зірвати військові постачання та сигналізувати про опозицію до західних союзів Польщі. Поляки нібито настільки втомилися від України, що самі себе почали підривати, а надії на припинення допомоги від польської влади у них нема.

Цю ідею швидко поширили різні групи, включаючи ультраправу партію Конфедерації.

​ Мовляв, польський народ повстав проти постачання зброї ЗСУ і готовий нищити інфраструктуру, аби зупинити підтримку України. ​Польські спецслужби довели, що це були акти саботажу, організовані російськими спецслужбами.

Служби працюють на пошкодженій ділянці колії на маршруті Демблін-Варшава фото: PAP/Пшемислав Пйонтковський

Фейк 4. Польща – «гієна Європи», що хоче Західну Україну в обмін на мир

Пропагандисти активно просувають польську версію «можем повторіть» у різних варіаціях під різні інформаційні приводи, які вигадують самі або які їм щедро підкидають польські праворадикальні політики.

Польща, за твердженням адептів конспірологічної теорії, – «гієна Європи». Що це за звір?

скріншот дописів з дезінформацією зі сторінок ботів, яка поширювалася в фейсбуці

Фразу про «гієну Європи» російські пропагандисти приписують Вінстону Черчіллю, який нібито у своїх «Військових мемуарах» використав її стосовно Польщі після подій 1938 року. Тоді Польща взяла участь у розділі Чехословаччини, анексувавши Тешинську область. Насправді слова Черчіля спотворили. Але для російської пропаганди – це «золота жила». Російські медіа та мережа Telegram-каналів («Резидент», «Легитимный»), які мімікрують під українські, просувають тезу, що «гієна повернулася». Нібито Польща допомагає Україні не з солідарності, а як гієна чекає, поки Україна ослабне, щоб «відгризти» західні області і хоче «повернути свої колишні території» – Східні Креси. Такий наратив полюбляє голова російської розвідки Сергій Наришкін. Також Дмитро Мєдвєдєв неодноразово називав Польшу нахабною гієною, яка «дограється» до четвертого розділу своїх територій.

скріншот фейкової мапи поділу України зі сторінок ботів, яка поширювалася в фейсбук

Торік цей наратив пройшов через декілька хвиль активності. Напередодні переговорів Путіна з Трампом на Алясці поширювали вкид, що частина території відійде Польщі та Угорщині, а ЄС запровадить тимчасовий протекторат над західними областями, ввівши туди свої війська. Це подавалося як єдиний шлях до миру, який нібито обговорюють за зачиненими дверима. Російська пропаганда використовує тактику «сендвіча»: бере реальну новину, як от переговори, і «начиняє» її дезінформацією.

скріншот з телеграм-каналу Легітимний з 1,1 млн підписників

Механіка поширення така: запорєбріком фейк народили і почали просувати у російських телеграм-каналах та медіа. Естафету поширення переймають російськомовні телеграм-помийки, що мімікрують під українські і пишуть переважно про те, що від нас «приховує влада». Це часто підхоплюють регіональні телеграм-канали.

скріншот з пропагандистського телеграм-каналу «Российская Сумская область»

Усе це робиться з метою посіяти в українцях зневіру до Польщі як партнера та звинуватити Варшаву в «ударі в спину».

Фейк 5. «Волинь передають Польщі»

Якщо у Польщі російські дезінформатори і польські праворадикали в унісон розповідають про Волинську трагедію і геноцид, то в Україні вкидають дезу про апетити Польщі привласнити Волинь.

Торік викотили щось новеньке: нібито серед учнів та студентів Інституту Польщі у Волинському національному університеті імені Лесі Українки розповсюджується мапа «гіпотетичного майбутнього регіону», на якій Волинська область входить у склад Польщі. Як з’ясувалося, Інститут Польщі при університеті – це не установа зі студентами, а діяльність трьох осіб-координаторок наукової діяльності університету в межах українсько-польських досліджень. А мапу поділу юзають вже котрий рік одну й ту саму. Якщо схема робоча, то навіщо міняти?

скріншот одного з телеграм-каналів поширення фейків про передачу Волині Польщі

Фейк 6. «Роздягання на кордоні у пошуках бандерівських тату»

Влітку низка російських телеграм-каналів лякала фото оголошення, яке нібито висить на вході до Контрольно-пропускного пункту (КПП) на польсько-українському кордоні. У ньому йдеться, що перед перетином в українців роздягатимуть до білизни і перевірятимуть, чи набили вони бандерівські татуювання. А також буцімто шукатимуть символіку УПА в телефонах.

Як часто у текстах, написаних запорєбріком українською, пропагандисти знову нафакапили. У вигаданому оголошенні замість слова «огляд» написано «досмотр», замість «роздягнутися» – «розігнутися». Скільки б фейків російська ботоферма не вигадувала, а грамотно свою брехню перекладати так і не навчилася.

Натомість це не викликало подиву у низці тг-каналів із різних регіонів України (Харківщина, Донеччина, Запоріжжя), які жваво підхопили цю «інформацію». Західне регіональне управління Держприкордонслужби України тоді фейк спростувало.

«фото» з російського телеграм-каналу «военкор Котенок»

Фейк 7. «Поляки скасовують безвіз для українців»

Ще одна маніпуляція, пов’язана з кордоном – можливе скасування безвізу з Україною Один із лідерів ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак зробив таке припущення після заяв влади Польщі про плани ввести повний візовий режим для громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії через зростання злочинної активності. Але у соцмережах особисту думку Босака, який і сам філігранно справляється з антиукраїнськими заявами і маніпуляціями, возвели в ледь не офіційну позицію. Таким прийомом останнім часом користуються російські дезінформатори – польський політик вродив щось чергове антиукраїнське і вже польським сегментом тіктоку та фейсбука боти та живі люди несуть це як факт. Далі це підхоплюють російські і проросійські телеграм-канали в Україні, а часом ця інформація не перевірена на хвилі хайпу і клікбейту доходить і до цілком поважних українських медіа. Дуже невдобно виходить, коли про себе самі наклепи розпровсюджуємо.

скріншот зі сторінок ботів, яка поширювалася в фейсбук

Фейк 8. «Поляки проти фінансування інтернету для України» – втомилися

Ще один польський політик – колишній прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер (2001 - 2004 роках) і собі вирішив продовжити політичне життя на «антиукраїнській хвилі», бо хейт проти українців продається в соцмережах і вже навіть на виборах в Польщі конвертується в електоральні бали. Нині пан Лешек функціонує як один із найгучніших носіїв проросійських наративів у країні і часто ставить під сумнів факти і дані польської розвідки. Він так старається, що навіть в польських медіа вже цікавляться: «чи є Лешек Міллер речником Кремля у польських медіа?»

Торік, наприклад, він назвав українського президента «руською онучею» за висловлювання про те, що у разі масованого нападу Польща не зможе врятувати своє населення. Тут варто зазначити, що Міллер напевно один з небагатьох у Польщі пам’ятає, що таке онуча. Як екскомуністичний партійний функціонер.

З його останніх маніпулятивних «гріхів»: 68% поляків виступають проти того, що польський уряд фінансує придбання терміналів Starlink для України. Але ж екскомуніст Міллер зманіпулював, бо назвав «соціологічним опитуванням» нерепрезентативне онлайн-голосування під час ефіру на сайті Radio Zet. Таке опитування не відображає реальної громадської думки, адже будь-хто міг проголосувати і зробити це кілька разів. Та кому у тих дефініціях і статистиках цікаво розбиратися?

Коли таке каже польський політик, десь радісно потирає руки кремлівський пропагандист. Бо цей меседж ідеально лягає в наратив «поляки втомилися допомагати Україні». Українці на це мають засмучуватися і знизувати плечима. Мовляв, «от дав Бог сусідів». Наратив про втому поляків війни в Україні – зроблений «з Росії з любов’ю».

Реальне ж дослідження агенції IBRiS на замовлення фонду Stand With Ukraine та порталу Defence24 у червні 2025 року показало, що 35% поляків вважають, що її обсяг допомоги Україні має залишитися незмінним, 5% – що слід його збільшити, 26% опитаних виступають за зменшення і кожен п’ятий респондент – за припинення.

скріншот повідомлення Лешека Міллера з мережі X

Чи усвідомлює Міллер, що це він не українцям шпильку втикнув, а своїми заявами підриває інформаційну безпеку Польщі, – питання відкрите. А, може, людина ностальгує за часами молодості комуністичної Польщі з дефіцитом, чергами і русскім танком під подарованим Сталіним Палацом науки і культури? Хтозна. Так це русскіє точно можуть повторіть.

Фейк 9. «Польща закриє хаб західної допомоги Україні»

По вже експрезиденту Анджею Дуді російська пропагандистська машина не раз проходилася катком. Торік вона розповсюдила фейк про те, що Варшава планує закрити аеропорт у Жешуві, через який проходить більшість західної допомоги Україні. У деяких повідомленнях писали навіть про «погрози припинити допомогу Україні». Насправді ж на той момент президент Дуда закривати нічого не збирався, а в інтерв’ю згадував гіпотетичні можливості, які могли бути використані, щоб продемонструвати важливість Польщі як транзитної країни. Але ж кремлівський наратив про те, що поляки втомилися нам допомагати, сам себе не розкрутить.

скрішот з телеграм-каналу Центру протидії дезінформації

Фейк 10. «Платна освіта в Польщі лише для українців»​

Влітку, коли зазвичай українські батьки ухвалють рішення, чи їхати за кордон і влаштовувати дітей в іноземні школи, російські телеграм-канали та боти у Facebook почали масово тиражувати повідомлення: «Польща закриває безкоштовні школи для українців» або «З вересня українці платитимуть за навчання, як іноземці не з ЄС». Насправді ж уряд Польщі ухвалив закон, згідно з яким виплата допомоги «800+» (соцвиплата на кожну дитину в родині в Польщі) тепер здійснюватиметься для українських дітей, які ходять до польських шкіл. Пропаганда ж перекрутила: «якщо не підете в польську школу – освіта стане платною», бо, мовляв, Польща більше не хоче вчити українців безкоштовно. Це мало викликати відчуття дискримінації в українців.

Дезінформаційні кампанії в Україні торік мали змусити нас повірити, що «навколо одні вороги» і навіть Польща, яка усім серцем мільйонами приймала українських біженців, тримає ніж за спиною.

Натомість, в перший місяць 2026 року поляки знову довели українцям, що здатні гуртуватися для допомоги. За два тижні поляки і українців в Польщі зібрали майже 9 млн злотих (понад 100 млн грн). Це не боти в соцмережах, це 67 тисяч людей з різних частин Польщі, які скинулися на генератори для Києва. На них повісили наліпки «Тепло з Польщі».

Польща як найближчий тиловий та логістичний хаб України, залишатиметься головною мішенню для таких атак, доки триватиме війна. Так само як і Україну будуть розхитувати російські дезінформатори й недалекоглядні польські політики антипольською риторикою та антиукраїнським хейтом. Зберегти тепло між країнами стає усе складніше. Але варто по обидві боки кордону пам’ятати, що краще разом вижити і перемогти, ніж разом гинути, як колись у Сандармосі, Катині чи у своїх рідних містах.