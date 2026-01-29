Головна Новини
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Укрінформ

Над Підляшшям тимчасово обмежили цивільні польоти

Польські військові зафіксували вторгнення в повітряний простір країни об’єктів, що наближалися з боку Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За даними командування, політ усіх об’єктів безперервно відстежувався військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було тимчасово введено обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. «Ці заходи мали превентивний характер і відповідали чинним процедурам», – зазначили у повідомленні.

Після перевірки військові дійшли висновку, що найімовірніше йшлося про об’єкти типу повітряних куль, які рухалися відповідно до метеорологічних умов. «Не було виявлено загрози для безпеки повітряного простору Республіки Польща», – заявили в командуванні.

Водночас у ЗС Польщі наголосили, що подібні інциденти входять до переліку гібридних дій на східному напрямку. Ситуацію продовжують моніторити, а сили залишаються в готовності до реагування.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила про технічний збій у роботі баз даних прикордонної служби Польщі на пунктах пропуску, що межують із Львівською та Волинською областями.

За даними відомства, фахівці працюють над усуненням неполадок. Водночас прикордонники зазначили, що черг на в’їзд та виїзд не зафіксовано та просять враховувати інформацію під час планування подорожей.

Теги: контрабанда Білорусь Польща

