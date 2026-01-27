Зеленський вшанував памʼять жертв Голокосту (відео)

Зеленський: саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу

Зеленський у День пам’яті жертв Голокосту закликав світ до єднання

Сьогодні, 27 січня 2026 року, президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Глава держави наголосив, що байдужість та зневага до людського життя «ніколи не повинні брати гору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Це чіткий урок історії: коли ненависть проти одного народу не зупиняється, іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь. Агресія та зневага до життя людей і цілих націй ніколи не повинні брати гору, і такий захист життя має бути відповідальністю не тільки сміливих, а й справді всього людства», – зазначив президент.

Саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу – одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів.

Зеленський наголосив, що захист життя сьогодні – це відповідальність не лише сміливих воїнів на передовій, а й усього людства.

«Саме так світ повинен діяти й зараз. Щоразу, коли ненависть та війна загрожують народам, потрібне єднання, яке рятує життя. Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє. Вічна памʼять усім жертвам Голокосту!», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 27 січня 2026 року у світі відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.