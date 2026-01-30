У Парижі відбудеться виставка, присвячена українському мистецтву та війні

Мета виставки у Парижі продемонструвати, як мистецтво змінюється під час війни

У Франції відбудеться виставка українського сучасного мистецтва. Захід пройде у Палаці Токіо в Парижі. Виставка запланована на 11 лютого 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт Палацу Токіо.

Головна експозиція виставки має таку назву «Як почуття стають полями бою: українське мистецтво та інфраструктури війни». Організатори події пояснюють, що ця експедиція має дослідити трансформацію мистецтва під час війни.

Серед авторів ідеї виставки зазначена доцент кафедри критичного аналізу медіа в Університеті Саймона Фрейзера Канади Світлана Матвієнко. Також програма виставки передбачає художні презентації Fantastic Little Splash, Лесі Васильченко, Саші Курмаза, Сергія Петлюка та читання есе Катерини Яковленко.

Завершення виставки відбудеться за круглим столом. Кураторкою заходу зазначають Оксану Карповець в партнерстві з Українським інститутом та Французьким інститутом. Ця подія організована в рамках програми «Подорожі Україною, український сезон у Франції», проєкту, який розпочався у грудні 2025 та триватиме до березня 2026 року.

