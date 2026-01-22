Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області

Генератори були виділені з державних резервів Польщі для оперативного реагування на енергетичні виклики

Польща відправила масштабну партію енергетичної допомоги для підтримки столиці України та прилеглих населених пунктів. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич, повідомляє «Главком».

За словами Лукашевича до Києва та громад Київщини вже прямують 400 генераторів різних модифікацій.

Дипломат зазначив, що обладнання було виділено з державних резервів Польщі для оперативного реагування на енергетичні виклики, з якими стикається регіон. Ця поставка має допомогти стабілізувати ситуацію з енергопостачанням у житлових секторах та на об'єктах критичної інфраструктури, які потерпають від дефіциту потужностей.

Як відомо, енергосистема Києва перебуває в аварійному режимі. Електрики для графіків відключень світла наразі бракує.

Пресслужба компанії ДТЕК наголосила, що попри заживлення критичної інфраструктури графіки відключень неможливо запровадити. Енергетики вмикають і вимикають світло в ручному режимі – залежно від стану системи в конкретний момент.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

Також аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

До слова, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом.