Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
ЄС відокремлює суперечку щодо Гренландії від гарантій безпеки Україні
фото: ua.news

Європейські інституції заперечують будь-який зв’язок між Гренландією та Україною

Європейський Союз продовжує повноцінну роботу над майбутніми гарантіями безпеки для України разом зі Сполученими Штатами, і політична криза довкола Гренландії не сповільнила цей процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондентку «Європейської правди».

За словами представниці Єврокомісії Анітти Гіппер, дискусія між ЄС і США щодо статусу Гренландії та ролі Данії в Арктиці не була включена до порядку денного переговорів про безпекові зобов’язання перед Україною. Брюссель наполягає: це два окремі треки, які не повинні блокувати один одного.

Гіппер підкреслила, що підготовка гарантій безпеки триває без пауз і без перегляду попередніх домовленостей. «Я можу лише підтвердити, що робота триває на повній швидкості, як і раніше. У цьому відношенні нічого не змінилося, і ми незмінно підтримуємо Україну» – заявила вона, відповідаючи на запитання, чи може ЄС пов’язати тему Гренландії з майбутніми домовленостями зі США щодо України.

У непрямій мові позиція Єврокомісії зводиться до такого: європейські інституції не збираються торгувати безпекою України заради врегулювання трансатлантичних суперечок і не планують ставити Київ у залежність від арктичної політики Вашингтона.

Водночас у Брюсселі визнають, що майбутні гарантії безпеки для України потребуватимуть чіткої координації між ЄС, США та НАТО. Йдеться про довгострокові зобов’язання у сфері озброєнь, навчання, розвідки, логістики та відновлення оборонно-промислового комплексу України після завершення бойових дій.

Європейські чиновники виходять із того, що ці гарантії набудуть чинності після підписання мирної угоди, але їхні елементи готують уже зараз, щоб уникнути вакууму безпеки у перехідний період.

Напруження між Вашингтоном і Копенгагеном ще більше загострилося після різких заяв Дональда Трампа щодо Гренландії. Американський президент стверджував, що НАТО протягом двох десятиліть попереджало Данію про нібито російську загрозу на острові, але Копенгаген, за його словами, не вжив достатніх заходів.

