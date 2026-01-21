Київ уже покинули 600 тис. людей. Кличко заявив про критичну ситуацію

Мер Києва закликав містян залишати місто, якщо є така можливість

Кличко: «Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією»

Київ опинився на межі гуманітарної катастрофи через масовані удари РФ по об'єктах енергетики та життєзабезпечення. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки, інформує «Главком».

«Ситуація критична з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією. Зараз 5600 багатоквартирних будинків залишаються без опалення», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що цього місяця столицю вже покинули 600 тис. осіб, і закликав містян залишати місто, якщо є така можливість.

«Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди мерзли взимку», – наголосив київський міський голова.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.