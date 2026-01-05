Стало відомо, яка країна Європи є лідером за зайнятістю українців

«Українці, або іноземці загалом, працюють переважно там, де поляки більше не хочуть працювати»

Більшість громадян України, які зараз проживають у Польщі, активно працюють і роблять помітний внесок у розвиток економіки країни. Про це заявив експерт «Роботодавців Польщі» Пйотр Роґовецький, передає «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

Фахівець наголосив, що якби українці покинули Польщу внаслідок законодавчих змін, «польський економічний та розвивальний потенціал був би порушений». Він додав, що приблизно 80% українців у Польщі є економічно активними, що робить Польщу унікальною в Європі.

«Для порівняння, у Чехії цей показник становить 48%, а в Німеччині – 25%. Тому, якщо хтось стверджує, що українці в Польщі отримують соціальну допомогу та зловживають нашою системою, це неправда», – сказав Роґовецький.

Експерт також підкреслив, що твердження про те, що українці забирають робочі місця у поляків, які лунають в публічних дебатах, є хибним.

«Українці, або іноземці загалом, працюють переважно там, де поляки більше не хочуть працювати, що є нормальним явищем, адже зі зростанням заможності суспільства певні професії переходять до мігрантів. Часто це прості послуги, такі як догляд за людьми похилого віку, громадське харчування чи управління готелями. Так само поляки мігрували до Великої Британії чи Німеччини та займали там ці робочі місця. Це природне явище», – зазначив Пйотр Роґовецький.

Нагадаємо, що українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. Вони визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни.

Як повідомлялося, уряд Польщі підготував законопроєкт, який передбачає поступове згортання спеціальних заходів підтримки для українських біженців, введених у 2022 році. За новими правилами, після 4 березня 2026 року українці будуть прирівняні до інших іноземців, і до них застосовуватимуться загальні норми, що діють для всіх мігрантів.