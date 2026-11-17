Також Лавров висловився проти можливого розміщення в Україні так званих стабілізаційних сил

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна має негайно скасувати обмеження прав російськомовного населення. За його словами, Москва не вважає це питання предметом переговорного торгу. Про це російський дипломат сказав під час спілкування з журналістами за підсумками Східноазійського саміту на Філіппінах, пише «Главком».

Лавров стверджує, що цілі Росії у війні проти України не змінилися, і Кремль не збирається від них відмовлятися. Серед вимог Москви він окремо виділив скасування обмежень щодо російськомовних.

«Обмеження прав російськомовних на Україні слід негайно скасувати, а не робити це предметом торгу», – заявив глава російського МЗС.

Також Лавров висловився проти можливого розміщення в Україні так званих стабілізаційних сил. Він заявив, що будь-яка присутність таких підрозділів означатиме вступ європейських країн у війну.

Окремо російський міністр розкритикував європейські держави за спроби долучитися до обговорення майбутньої архітектури безпеки. За його словами, Європа намагається «втиснутися» в переговорний процес, водночас прагнучи будувати систему безпеки не разом із Росією, а проти неї.

Водночас Лавров припустив, що рано чи пізно європейські країни доведеться залучити до створення нової архітектури безпеки в регіоні. Він також заявив, що Москва не отримувала офіційних повідомлень про готовність президента Франції Еммануеля Макрона представляти Європу на переговорах.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони домовилися продовжити контакти, однак дату наступного раунду не визначили. Москва також заявляла, що не погоджувала розширення переговорного формату за участю європейських представників.