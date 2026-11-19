Сі Цзіньпін ще раз принизив Путіна перед відльотом із Китаю (відео)
Після неоднозначного прийому в аеропорту російський диктатор знову опинився в тіні Трампа
Китайський лідер Сі Цзіньпін продемонстрував різницю у ставленні до президентів США та Росії під час їхнього перебування в Шеньчжені. Після того як він особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, а Володимира Путіна під час прибуття зустрічав не він, а високопосадовець Компартії Китаю Цай Ці, відмінності проявилися і під час від'їзду лідерів. Про це свідчать оприлюднені кадри китайських ЗМІ, пише «Главком».
Після завершення тристоронніх переговорів 19 листопада Трамп вирушив із Шеньчженя до США. У китайському аеропорту його проводжав міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Американський президент поспілкувався з представниками китайської сторони, потиснув їм руки та попрощався перед посадкою на борт Air Force One.
Натомість щодо відльоту Путіна китайська сторона не оприлюднила аналогічних кадрів із церемонією прощання. У відкритому доступі з'явилося лише неофіційне відео на якому російський диктатор залишає місце аеропорт лише у супроводі своєї та китайської охорони. На прощання він відповідає китайською «дякую».
Таким чином, на відміну від Трампа, Путін не отримав публічно продемонстрованого супроводу високопосадовця. Примітно, що Кремль опублікував кадри відльоту Путіна лише здалеку, хоча робив цілу подію з його прибуття до Китаю.
Раніше різниця у ставленні до двох лідерів проявилася вже під час їхнього прибуття до Китаю. Трампа особисто зустрів Сі Цзіньпін біля трапа літака. Путіна ж у Шеньчжені зустрічав Цай Ці – керівник Канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, а не китайський лідер особисто.
Ще один незручний для Путіна епізод стався під час спільної фотосесії лідерів. Сі Цзіньпін жестом запропонував російському президенту пройти далі, а між ними під час фотографування стала дружина китайського лідера. Трамп натомість опинився з іншого боку від Сі.
Коментарі — 0