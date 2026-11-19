Китайський лідер Сі Цзіньпін продемонстрував різницю у ставленні до президентів США та Росії під час їхнього перебування в Шеньчжені. Після того як він особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту, а Володимира Путіна під час прибуття зустрічав не він, а високопосадовець Компартії Китаю Цай Ці, відмінності проявилися і під час від'їзду лідерів. Про це свідчать оприлюднені кадри китайських ЗМІ, пише «Главком».

Після завершення тристоронніх переговорів 19 листопада Трамп вирушив із Шеньчженя до США. У китайському аеропорту його проводжав міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Американський президент поспілкувався з представниками китайської сторони, потиснув їм руки та попрощався перед посадкою на борт Air Force One.

Натомість щодо відльоту Путіна китайська сторона не оприлюднила аналогічних кадрів із церемонією прощання. У відкритому доступі з'явилося лише неофіційне відео на якому російський диктатор залишає місце аеропорт лише у супроводі своєї та китайської охорони. На прощання він відповідає китайською «дякую».

🇺🇸 Після завершення саміту Дональда Трампа з аеропорту Шеньчженя проводжав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї Натомість Путін залишив Китай в оточенні власної охорони – без публічно супроводу високопосадовців КНР. https://t.co/P4F9b5fhG5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Таким чином, на відміну від Трампа, Путін не отримав публічно продемонстрованого супроводу високопосадовця. Примітно, що Кремль опублікував кадри відльоту Путіна лише здалеку, хоча робив цілу подію з його прибуття до Китаю.

Раніше різниця у ставленні до двох лідерів проявилася вже під час їхнього прибуття до Китаю. Трампа особисто зустрів Сі Цзіньпін біля трапа літака. Путіна ж у Шеньчжені зустрічав Цай Ці – керівник Канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, а не китайський лідер особисто.

Ще один незручний для Путіна епізод стався під час спільної фотосесії лідерів. Сі Цзіньпін жестом запропонував російському президенту пройти далі, а між ними під час фотографування стала дружина китайського лідера. Трамп натомість опинився з іншого боку від Сі.