Сербський найманець про російську армію: Корупція процвітає, а росіяни не такі, як ми їх собі уявляємо

За офіційною версією, серб Драган їздив не убивати українців, а працювати на будівництві

30-річний сербський найманець Драган, який воював на боці РФ проти України, розповів ЗМІ про те, як влаштована підпільна система, що забезпечує прикриття для міжнародних відряджень найманців з Балкан на лінію фронту. На умовах анонімності він розповів про власний шестимісячний досвід війни на боці РФ у 2022-23 роках.

Міністерство внутрішніх справ, міністерство закордонних справ і Агентство з розвідки та безпеки Сербії відмовилися офіційно відповісти на запитання журналістів про те, скільки їхніх громадян наразі беруть участь у війні. Втім, з Балкан воювати за країну-агресора найманці їздять з 2014 року. За даними «Радіо Свобода», у перші кілька років війни в Україні воювали сотні сербів – і цьому є офіційні підтвердження.

Водночас вивчення сербських судових матеріалів з 2014 року показує, що за участь в українській війні було винесено лише 37 обвинувальних вироків, і ще один – за організацію такої участі. Лише шість з них призвели до тюремного ув'язнення, і тільки один з них стосувався участі у війні після початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Наразі ж не ведеться жодного кримінального переслідування ймовірних бойовиків.

Як це працює

Коли Драган ухвалив рішення вирушити до РФ, він тримав контакт з іншим громадянином Сербії – Деяном Беричем. Той не приховує, що з 2014 року залучає сербських бойовиків до участі у війні на боці РФ, активно підтримує Путіна. Берич має «паспорт» від проросійських сепаратистів на окупованій території України. Він був заочно засуджений сербською владою за участь у війні.

Сам себе він називає військовим репортером. Насправді ж Берич і ще один серб на ім'я Давор Савічич пов'язані з російським бойовим підрозділом, вони обидва відкрито говорили про вербування сербів, у тому числі через групу «Вагнер», попри ризик переслідування з боку сербської влади.

Деян Берич хизується «паспортом ДНР» фото: Dejan Beric/Facebook

Звісно, у документах найманця не «світили»: за офіційною версією, він їздив до РФ працювати… на будівництві.

Отже, Драган прилетів до московського аеропорту «Внуково». Там його зустрів чоловік, який представився Дімою. Наскільки Драган зрозумів, той був офіцером російської військової розвідки ГРУ. Діма супроводжував його від аеропорту до парковки, там вони разом сіли у білий мікроавтобус з тонованими вікнами, а далі кудись разом їхали впродовж 45 хвилин.

Журналісти припускають, що Драгана відвезли на військовий полігон Алабіно, що на заході від Москви.

Там Драгана відвели до намету разом з іншими сербськими новобранцями, і протягом наступних двох місяців тренувань в Алабіно Діма і ще один імовірний офіцер ГРУ, який назвався Олегом, відповідали за них.

У цьому бусі Драгона вивозили до Алабіно від аеропорту фото: Courtesy Photo

За оцінками Драгана, протягом наступних восьми тижнів в Алабіно, де він проходив навчання, з ним разом було близько 25 сербів – з Сербії, а також з Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Північної Македонії і навіть етнічний серб з Франції. П'ятеро, за його словами, покинули навчання до його завершення. Драган у наметі Діми і Олега підписав шестимісячний контракт з приватною військовою компанією – копію контракту або хоча б його фотографію найманцю не надали.

«У контракті зазначено, що це приватна військова компанія ТОВ «Редут», – сказав він. Тобто нічого спільно з Міноборони РФ немає. Він потрапив у російський штурмовий підрозділ «Вовк». За даними «Радіо Свобода», у жовтні 2023 року, підрозділ «Вовк» був одним із щонайменше 20 формувань, які воювали в Україні під розпізнавальними знаками «Редут».

Лист, в якому неправдиво підтверджується, що Драган працював на московську компанію Monte Gradnja, на фірмовому бланку компанії з підписом Райко Бацковича фото: RFE/RL

Перед поверненням до Сербії Драгану дали документ про те, що він працював на московську компанію під назвою «Монте Градня». На документі стояла печатка компанії і підпис її єдиного засновника і генерального директора Райко Бачовича. До слова, така компанія справді існує.

Серби і українсько-російська війна

Драган не скаржився на двомісячну бойову підготовку. Його зарахували до підрозділу під назвою Перша диверсійно-розвідувальна штурмова бригада «Вовки». За його словами, підготовка відбувалась шість днів на тиждень, з 9:00 до 17:00. Вчили пілотувати безпілотники, надавати медичну допомогу. Групу тренували чотири інструктори, які були членами Сил спеціальних операцій російських збройних сил.

За годинниковою стрілкою зліва: нашивка з емблемою «Вовки»; фото, зроблене Драганом в Україні; і сербські добровольці в Алабіно перед відправкою в Україну фото: RFE/RL

Після двох місяців навчання в Алабіно Драган приєднався до війни в Україні в січні 2023 року – і провоював пів року. Найманці брали участь у боях під Лисичанськом у Луганській області та під Авдіївкою у Донецькій області, повоював він і у Соледарі.

За словами Драгана, за вісім місяців він нарахував близько 70 інших сербів. За його словами, багато з них опинилися на війні з набагато гіршою підготовкою і загалом абсолютно непідготовленими до бою.

«Ми (він та ще двоє сербів, з якими разом він підписав контракт – «Главком») були єдині, хто пройшов повну двомісячну підготовку. Інші проходили підготовку від п'яти до 14 днів», – зазначив він.

Драган підкреслює: брехні з боку Росії чимало. Як приклад він розповів історію суцільної фальсифікації щодо серба на ім’я Емра Зорніч, який воював в Україні на боці агресора і загинув. Сім'я Зорніча була мусульманською, але це не завадило російській пропаганді показати чин його похорону з православним священником у місті Тамбов. Російські ЗМІ розповіли, що Зорніч був прихожанином саме у Тамбові – місті, розташованого приблизно за 350 кілометрів від українського кордону. Це жодним чином неможливо, оскільки він провів там лише кілька днів: дорогою з підмосковного полігону до Луганська.

Враження найманця

Після пів року перебування в Україні Драган визнав, що був розчарований тим, що побачив у російській армії.

«Бізнес і корупція процвітають…, а росіян – як ми, серби, їх собі уявляємо і сприймаємо – дуже мало», – висловився він.

Фінансові умови угоди були вельми спокусливими. За словами Драгана, він отримував 110 тис. руб. (близько $1,2 тис.) готівкою за кожен місяць навчання, а потім приблизно вдвічі більше за кожен місяць, що воював в Україні. На той момент середньомісячна зарплата на той час у Сербії становила близько $808.

«Зарплата і гроші не були моїм мотивом», – переконує Драган.

Каже, що його приваблювала перспектива «допомоги братньому російському народу», а крім того, йому пообіцяли надати російський паспорт. У підсумку обіцяний паспорт Драган так і не отримав. Ба більше: йому навіть не відшкодувала квиток з Белграда до Москви: він сам купив собі квиток – летів через Анкару.

За словами Драгана, щомісячні грошові виплати доставляв чоловік під позивним «Амур». До речі, «Радіо Свобода» підтвердило зв'язки «Амура» з «Редутом» та ідентифікувало його як командира найманців, які діють на окупованих територіях України. У тому ж розслідуванні було встановлено, що «Амур» наказував цим силам збирати людей для допитів і кидати їх у «ями», після чого він особисто допитував і катував затриманих.

«Війна Росії в Україні побудована на брехні та смерті», – резюмує свої враження Драган.

За матеріалами «Радіо Свобода».

Наталія Сокирчук, «Главком»