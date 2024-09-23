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Скільки грошей РФ щомісяця витрачає на виробництво зброї: названо цифру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки грошей РФ щомісяця витрачає на виробництво зброї: названо цифру
Найбільше грошей на місяць Росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101
фото з відкритих джерел

Щомісяця Росія виготовляє до 171 ракети

Виробництво ракет коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд, Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн. Про це повідомляє Forbes.

Співрозмовник видання у розвідці каже, що сумарний темп виробництва у РФ становить 132–171 ракета на місяць. Найбільше грошей – $585 млн на місяць – Росія витрачає на виробництво крилатих ракет типу Х-101. На «Калібри» – $228 млн щомісяця. Ракет цих типів РФ виробляє в середньому щомісяця 45 та 35 штук відповідно.

Щомісяця нові ракети «Іскандер-К» та «Онікс» коштують РФ 38 та 13 мільйонів доларів, а їхня кількість мала відносно інших крилатих ракет – 10-15 та до 10 одиниць на місяць відповідно.

На виробництво балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кинджал» Росія щомісяця витрачає $135 та $60 млн. Щомісяця з конвеєра сходить близько 45 Іскандерів та до шести «Кинджалів».

На дрони-камікадзе типу Shahed-136 РФ витрачає близько $100 млн і виробляє понад 500 одиниць щомісяця.

Нагадаємо, з 9 по 15 вересня росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

До слова, у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня. Ракета, за словами дослідників, ймовірно вибухнула під час заправки на полігоні, саме тому стратегічний розвідувальний літак НАТО Cobra Ball проігнорував цей район, коли сталася подія.

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Теги: ракета війна росія зброя озброєння безпілотник

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