Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро

«Російські виробники пропонують продукцію зі значними дисконтами, і більшість заводів є залежними від цього», – вказують аналітики GMK Center.

Найбільше російський слябів купили Бельгія, Італія, Данія та Чехія

Європейський союз за підсумками січня-червня 2024 року імпортував 2,87 млн т металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт відповідної продукції сягнули 1,4 млрдт євро. Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.

Основний обсяг імпорту припадає на напівфабрикати – за 6 місяців ЄС купив 1,71 млн т слябів та заготовки. Найбільше російський слябів купили Бельгія, Італія, Данія та Чехія.

Великі обсяги імпорту припадають й на російський чавун: його в основному купують Італія та Латвія. Також значно зросли поставки феросплавів російського виробництва: за січень-червень 2024-го ЄС купив на 74,3% більше продукції РФ у порівнянні з аналогічним періодом 2023.

«Російські виробники пропонують продукцію зі значними дисконтами, і більшість заводів є залежними від цього. Окрім того, санкційні пакети тривалий час не включали, або й надалі не включають повну заборону на такий імпорт.

У випадку зі слябами Єврокомісія вирішила послабити обмеження та дозволити продовжувати імпорт з Росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати й для зняття обмежень на імпорт чавуну з РФ. Водночас Україна, як майбутній член ЄС, має усі можливості для заміщення продукції російських виробників на європейському ринку», – вказують аналітики GMK Center.

Як відомо, раніше депутати ПАРЄ закликали ЄС посилити санкції проти металургії РФ, адже вона продовжує заробляє мільярди на війну.

Проте, шляхом маніпуляцій та шантажу, Кремлю вдалося продовжити квоти на російські сляби ще на чотири роки, хоча вони мали завершитися у вересні 2024 року. Це дасть РФ змогу імпортувати в ЄС продукції на понад 8 мільярдів євро.