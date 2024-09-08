На одному з напрямків стало ще гарячіше, ніж на Покровському: ситуація на фронті

Триває 928-й день повномасштабної війни в Україні

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат у живій силі й техніці

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 183 бойові зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом учора росіяни завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні (чотири ракети), 93 авіаційні удари (зокрема, задіяв 128 КАБів) та 1548 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4579 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 121 з них – із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Харків, Тимофіївка, Козача Лопань, Мала Данилівка, Алісівка, Кругляківка та Ківшарівка Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Клебан-Бик, Вугледар та Водяне Донецької області; Новоандріївка на Запоріжжі; Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області.

Учора авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктах управління, засобу РВіА та десяти районах зосередження особового складу ворога.

Оперативна обстановка на напрямках

На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежі зайняті українськими військами.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках суттєвих змін не відбулося. Ворог здійснює перманентні обстріли цивільної інфраструктури, позицій наших військ, застосовує авіацію.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також наші воїни знешкодили чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві РСЗВ, 80 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

Нині триває 928-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили село Невельське Покровського району Донецької області.

За повідоменням Forbes, на Покровському напрямку наступ російських окупантів призупинився після того, як у бій вступили кілька резервних бригад Сил оборони України, які проводять контратаки, а в деяких місцях відкидають загарбників. Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та західних ЗМІ, які казали про стабілізацію фронту на Покровському напрямку. Він зазначив, що не хоче завчасно робити таких заяв.

До слова, вчора військові 2-го механізованого батальйону 53-ї бригади вивісили прапор 53-ї бригади на великий елеватор у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

Як повідомлялося, військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» повернули під свій контроль частину селища Нью-Йорк на Донецькому напрямку й деблокували з оточення українських військових.