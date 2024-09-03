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Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ: обговорили посилення ядерної безпеки в Україні
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі
фото: Офіс президента України

Глава держави подякував Рафаелю Гроссі та його команді за вже десятий візит до нашої країни за час роботи моніторингової місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій українській станції

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 вересня, провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув з візитом до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Офіс президента Україн. 

Глава держави подякував Рафаелю Гроссі та його команді за вже десятий візит до нашої країни за час роботи моніторингової місії МАГАТЕ на тимчасово окупованій українській станції.

«Вдячний за два роки роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Підтримуємо подальший моніторинг агентством ситуації на станції», – зазначив Володимир Зеленський

Президент поінформував про наслідки масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе, які призвели до тимчасового відключення енергоблоків АЕС від мережі та зниження їхньої потужності.

«Обстріли критичної інфраструктури з боку РФ є найбільшою загрозою для безпечного функціонування атомних станцій в Україні. Від цього передусім страждають звичайні люди», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі обговорили посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських АЕС та інших енергооб’єктів. Стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій.

Сторони домовилися щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні для забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.

Щодо надання подальшої технічної допомоги нашій країні МАГАТЕ також запевнило в підтримці будівництва нових атомних блоків в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, генеральний директор  Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі ївідвідав Запорізьку АЕС. Перед поїздкою на окуповану ЗАЕС генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі обговорив у Києві підтримку українських АЕС із керівниками Міненергетики, Держатомрегулювання та «Енергоатому» .

Раніше Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію. За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.

Раніше голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній станції погіршується. За його словами, це сталося «після удару безпілотника, який сьогодні вдарив по дорозі біля території АЕС».

Теги: ядерна зброя Україна МАГАТЕ

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